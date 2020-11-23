Özel çocuklardan 24 Kasım kutlaması - Son Dakika

Özel çocuklardan 24 Kasım kutlaması

23.11.2020 08:09
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ÖZEL gereksinimli çocukların eğitim gördüğü özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle özel bir kutlama yapıldı.

ÖZEL gereksinimli çocukların eğitim gördüğü özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle özel bir kutlama yapıldı.

Bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, diğer yıllardan farklı olarak, koronavirüs önlemleri kapsamında normal gelişim gösteren çocukların öğrenim gördüğü okullar kapalıyken, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için hizmet veren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde dersler devam ediyor. Özel gereksinimli çocuklarla güçlü bir bağ kuran özel eğitim öğretmenleri, Öğretmenler Günü'nü öğrencileriyle birlikte kutladı. Sosyal mesafe kurallarına uyarak, özel çocuklarla bir araya gelen eğitimciler onlardan aldıkları çiçeklerle ayrı bir mutluluk yaşadı.

Narlıdere Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Besim Toker, 1981 yılından beri gelenekselleşen 24 Kasım kutlamalarından farklı olarak bu yıl, öğretmenler ve öğrencilerin bu özel günü evlerinde geçirdiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 19 Kasım 2020'de yayınladığı genelgeyle de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime devam edildiğini anlatan Toker, "Biz öğrencilerimiz için hem sağlık hem eğitim diyoruz. Herkes evde kalarak, salgından korunmaya çalışırken bizim öğretmenlerimiz ve ailelerimiz çalışmak zorunda. Özellikle otizmli çocukların eğitimden 1 ay uzak kalması demek o çocuğun belki de 2 yıl geriye gitmesi demektir. Böyle ikilem içinde devam eden süreçte bizler de 24 Kasım'da buradayız. Buruk bir 24 Kasım yaşıyoruz" dedi. Özel eğitim öğretmenliğinin çok daha fazla özveri ve sevgi gerektirdiğini vurgulayan Besim Toker, son yıllarda talebin giderek arttığını belirterek şunları söyledi: "Ülkemizde doktorluk ve öğretmenlik mesleğine talep çok fazla. Her ikisi de kutsal meslekler arasında geliyor. Ancak son zamanlarda özellikle otizmli çocukların sayısındaki artışa bağlı olarak öğretmen ihtiyacı arttı. Özel eğitim öğretmenliğine ilgi daha fazla. Üniversitelerin her bölümlerinden sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kurumumuza ziyarette bulunuluyor. Bizim çocuklarımızla zaman geçirmek istiyorlar. Bu toplumsal duyarlılık bizi memnun ediyor. Temennimiz çocuklarımızın normal gelişim gösteren bireylerle aynı düzeye gelmesi. Bu da toplumun bir gerçeği maalesef."'AİLELERE REHBERLİK EDİYORUZ 'İzmir'de 3 yıldır özel eğitim öğretmenliği yaptığını söyleyen Gamze Yılmaz, bu mesleği seçtiği için çok mutlu olduğunu ifade etti. Özel eğitimciliğin tüm öğretmenlikler gibi özveri isteyen ama ekstra sabır isteyen bir iş olduğunu belirten Yılmaz, "Ben çocuklarla bir arada olduğum için çok mutluyum. Pandemi döneminde birçok eğitim kurumu kapandı ama rehabilitasyon merkezleri devam ediyor. Çünkü bizim çocuklarımızın sürekli eğitime devam etmesi gerekiyor. Ailelere rehberlik ediyoruz. Onlardan temel ihtiyaçları dışında dışarı çıkmamalarını istiyoruz. Çok fazla sosyalleşmek, komşu ziyaretleri ya da AVM ziyaretleri bizi de riske sokuyor. Bizim de ailelerimiz var. Bunu unutmasınlar" dedi.ÖĞRETMENİ SAYESİNDE ALPEREN KONUŞMAYI ÖĞRENDİ18 yaşındaki Alperen Palas'ın öğretmeni Rüya Türcan, öğrencisindeki gelişimi gözlemledikçe mutlu olduğunu anlattı. Türcan duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Eğitim tüm öğrencilerimizin yararlanması gereken bir hak. Pandemi sürecinde normal gelişim gösteren öğrencilerimiz uzaktan eğitim alabilirken özel gereksinimli çocuklarımız alamıyor. Çünkü birçoğunun odaklanma problemi var. Bu yüzden de özel eğitim merkezleri kapatılmadı. Gerekli önlemleri alarak eğitim veriyoruz. Sağlık öncelikli ama özel eğitimde süreklilik önemli. Ben Alperen ile 8 yıldır çalışıyorum. Bana geldiğinde konuşmuyordu. Şu an alıcı dili çok iyi. İfade edici dili çok iyi ve okuma yazma öğrenmeye başladı. Dil konuşma problemi olduğu için bazen kendini ifade edemediğinde yazarak iletişim kuruyor. Bu benim için çok büyük bir onur."


Özel çocuklardan 24 Kasım kutlaması
Özel çocuklardan 24 Kasım kutlaması
Özel çocuklardan 24 Kasım kutlaması
Özel çocuklardan 24 Kasım kutlaması
Özel çocuklardan 24 Kasım kutlaması
Özel çocuklardan 24 Kasım kutlaması
Özel çocuklardan 24 Kasım kutlaması
Özel çocuklardan 24 Kasım kutlaması
Özel çocuklardan 24 Kasım kutlaması

milli eğitim bakanlığı, Öğretmenler Günü, Rehabilitasyon, Narlıdere, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Özel çocuklardan 24 Kasım kutlaması - Son Dakika


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