Özel çocuklardan 'Engellerimiz Engel Değil' gösterisi

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı 9. Geleneksel 'Engellerimiz Engel Değil' gösterisinde yeteneklerini sergileyen "özel çocuklar" izleyenlerden tam not aldı. Programda konuşan Başkan Şadi Yazıcı, Tuzla'da engellilere yönelik düzenlenen organizasyonlardan bahsederek, "Engellilerimizle beraber müzik, sanat, tiyatro, gezi gibi her türlü el emeği göz nuru organizasyonumuzla 365 gün her şeyi yapıyoruz. Bugün sadece dünyaya ayak uyduruyoruz" dedi.



Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı'nın himayesinde Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen 9. 'Geleneksel Engellerimiz Engel Değil' gösterisi, Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nda her hafta düzenli olarak resim, müzik, halk oyunları, tiyatro ve spor kursuna katılan "Özel Çocuklar", 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında yeteneklerini sahneledi. Programa Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı ve çok sayıda davetli katıldı.



Gösteride, özel öğrencilerin yaptığı resimler sergilendi. Engelli öğrencilerden oluşan müzik korosu izleyenlerden beğeni topladı. Bir taraftan şiirler okunurken, bir taraftan türküler söylendi. Özel çocukların gösterisi konukları kimi zaman coşturdu, kimi zaman ise duygulu anlar yaşattı.



"365 gün çalışıyoruz"



Programda konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bu etkinliğimizin artık 8'inci 9'uncu yılına girdi. Tuzlamızda aktif faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bir program düzenledik. Engelli kardeşlerimize yönelik 365 gün çalışıyoruz, bugün burada bir kısmını sergileme şansı bulduk. Gönül Elleri Çarşımızla, kent gönüllülerimizle, özel çocuklar komisyonumuzla engelli kardeşlerimize yönelik her şey yapıyoruz. Bunun yanında biliyorsunuz "Artı bir kafe" de engellilerimiz ile birlikte programları düzenliyoruz. Engellilerimizle beraber müzik, sanat, tiyatro, gezi gibi her türlü ele emeği göz nuru organizasyonumuzla 365 gün her şeyi yapıyoruz. Bugün sadece dünyaya ayak uyduruyoruz. Sosyal ve kültürel etkinlik gruplarımız var. Okullarımız ile özel kurum ve kuruluşlarla çalışmalarımız var. Projelerimizi, çalışmalarımızı da her zaman birlikte yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



Engelli öğrencilerle sohbet eden Başkan Yazıcı, bol bol fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL