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Son Dakika Güncel Özel çocuklardan Mehmetçiğe selam

Özel çocuklardan Mehmetçiğe selam

1 saat önce

ANTALYA Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile kahvaltıda buluşan down sendromlu çocuklar, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçiğe asker selamı verip, başarı diledi.

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ANTALYA Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile kahvaltıda buluşan down sendromlu çocuklar, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçiğe asker selamı verip, başarı diledi.

Mehmet Murat Ulucan ve eşi Selda Ulucan, Antalya Emniyet Müdürlüğü Polis Atlı Birlik Sosyal tesislerinde, özel çocuklarla kahvaltıda buluştu. Kahvaltıya, Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Vakfı Antalya Şubesi görevlileri ile down sendromlu çocuklar ve aileleri katıldı. Emniyet Müdürü Ulucan ile eşi, konuklarıyla yakından ilgilendi. Kahvaltı sonrasında, Kepez Belediyesi Engelli Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren ve down sendromlu çocuklardan oluşan Mehteran Takımı gösteri sundu. Özel çocuklar, polis köpeklerine ise büyük ilgi gösterdi. Polisler eşliğinde ata binen çocuklar, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçiğe asker selamı verip başarı diledi.


Barış Pınarı Harekatı, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:08 Kaynak: DHA
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