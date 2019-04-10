Özel Çocuklardan Muhteşem Konser

Yaşamın Ritmi ayakta alkışlandı

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) düzenlenen gecede Şef Hakan Şensoy yönetiminde ve Solist Burhan Öçal eşliğinde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sahne aldı. Konserde bin 200 kişilik AASSM salonu tamamen doldu. Sanat yönetmenliğini Sinan Olcay'ın yaptığı gecede, 13 özel gereksinimli öğrenci de ritm tutarak İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte çaldı. Duygu dolu anların yaşandığı konserde öğrencilerin çaldığı, "Hayat Bayram Olsa" şarkısına tüm salon alkışlarıyla eşlik etti. Konserin sonunda özel çocuklar dinleyicelerin ısrarlı alkışları üzerine bir kez daha sahne aldı.

Gecede Ege Engel Siz Derneği'nin kamuoyuna tanıtımı da yapıldı. Ege Engel Siz Derneği Başkanı İnci Sancak, özel gereksinimli çocuklarının her birinin "yıldız" olduğunu belirterek "13 özel çocuğumuz imkan sağlandığında nasıl büyük başarılara imza atacaklarını bizlere gösterdi" dedi.

ENGELSİZ SEVGİ

Bir yıl önce 'İyilik Kulübü' olarak çıktıkları yolda engelli bireyler için daha geniş kapsamlı projelere imza atabilmek adına 'Ege Engel Siz Yaşam Derneğini kurduklarını belirten Sancak "Güçlerimizi birleştirdiğimizde sayısız özel bireyin yaşamına değer katabileceğimize ve nice başarılara ortak olabileceğimize inanıyorum. Biz yaptığımız her işte 'Sevginin önünde engel yoktur' ilkesini benimsiyoruz. Bu çizgide daha birçok başarıya imza atacağımıza inanıyorum" dedi. Otizmli bir çocuk annesi olan dernek üyelerinden Aynur Şahin ise "Bir anne olarak, içinde sevgi olan her şeyin bizi nasıl iyileştirdiğini burada bir kez daha hissettim. Sevginin önünde hiçbir engel yok, bu konser de bunun en güzel kanıtı" diye konuştu.

'BEN DE SİZİNLEYİM'

Gecede sanattan spora bir çok ünlünün destek mesajlarının yer aldığı video paylaşımları da gösterildi. Yaşamın Ritmi konserinin "unutulmazlar" arasına gireceğini söyleyen İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Uzm.Dr. Dilek Didem Ayyıldız ise "Yüreği, fikri güzel insanların gerçekleştirdiği bu projede olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yapacağınız herşeyde ben de sizinleyim" dedi.

"BU DÜNYA HEPİMİZİN"

Ünlü Perküsyon Sanatçısı Burhan Öçal da "Yaşamın ritmi hepimizin içinde var. Bu özel konser benim için diğerlerinden çok farklı. Bu çocuklar da, bu dünya da hepimizin. Onların heyecanına, mutluluğuna tanık oldukça benim de heyecanım artıyor" diye konuştu. Gecenin sunuculuğunu yapan Doç. Dr. Engin Deniz Eriş ile Öğr. Gör. Ebru Kalyoncu, derneğin ilk destekçisinin İnci Sancak'ın oğlu Tarık Sancak olduğunu belirterek kendisine plaketle teşekkür etti.

Geceye ve derneğe katkılarından dolayı Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Bortar Group Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, AASSM Müdürü Dr. Mustafa Bayık, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Geçmiş Dönem Müdürü Hüseyin Sonat Sözer, Kırçiçeği Genel Müdürü Meryem Dilşad İpbaş, Yarkent Medya İletişim Ajansı Başkanı Nihan Yarkent İnce, Beste Atlet Graphic Design adına Beste Atlet, Bravo Tekstil adına Bora ve Berk Ergüven, Diva Genel Yayın Yönetmeni Pakize Sükan, Clup En Velo adına Gazahan Ayçiçek, Zirve Grup adına Zehra Gül, Demet Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi adına Demet Velioğlu, Tülay Aktaş İşitme Engelliler Okulu adına Bestem Menokan ve Giz Öztaş, Şef Hakan Şensoy, Solist Burhan Öçal, Sanat Yönetmeni Sinan Olcay'a da plaket takdim edildi.