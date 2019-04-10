Son Dakika Haberleri: Özel Çocuklardan,polislere Ziyaret

Özel Çocuklardan,polislere Ziyaret

40 dakika önce

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde özel eğitim alan çocuklar, polisleri ziyaret ederek haftalarını kutladı.

Özel Çocuklardan,polislere Ziyaret, System.String[]
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde özel eğitim alan çocuklar, polisleri ziyaret ederek haftalarını kutladı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında, Kovancılar ilçesinde özel eğitim alan down sendromlu çocuklar İlçe emniyet müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şubesini ziyaret etti. Ziyarette çocuklar, hafta kapsamında orada bulunan İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkanı Hacı Akpınar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mahir Soner Çalışkan, askeri ve emniyet personeli ile sohbet etti.

Polis ve jandarma personelinin yakın ilgi gösterdiği çocuklar, polis araçlarına da bindirildi. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:58 Kaynak: İHA
Polis, Elazığ, Kovancılar, Güncel
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