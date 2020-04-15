(Özel) Çocukları mutlu eden uygulama - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Çocukları mutlu eden uygulama - Son Dakika

(Özel) Çocukları mutlu eden uygulama

7 saat önce

Kayseri'de bir pizzacı, başlattığı 'Askıda pizza' uygulaması ile şimdiye kadar hiç pizza yemeyen ihtiyaç sahibi çocuklara pizza tattırdı.

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Kayseri'de bir pizzacı, başlattığı 'Askıda pizza' uygulaması ile şimdiye kadar hiç pizza yemeyen ihtiyaç sahibi çocuklara pizza tattırdı.


Kayseri'de pizzacılık yapan Meliha Erdoğan, 20 yaş altındaki çocuklara evden çıkma yasağının getirilmesinin ardından hayırseverlerin desteği ile askıda pizza uygulamasını hayata geçirdi. Şimdiye kadar hiç pizza yemeyen çocukları tek tek tespit ederek, askıda biriken pizzaları çocukların ayağına götüren Meliha Erdoğan, ihtiyaç sahibi ailelerin duasını alıyor.


İşletme sahibi Meliha Erdoğan, "Daha öncesinde de şahsım adına böyle şeyleri yapıyordum. Yardıma ihtiyacı olan ve daha önce pizza yememiş kim var ise çocuklarımıza oluşturmaya çalışıyordum. Şuanda ülkemiz gündeminde olumsuz bir süreçteyiz. 20 yaş altındaki çocuklar evlerindeler ve maddi olarak imkanı olmayan çocuklar var. 'O çocukların yüzünü nasıl güldürebilirim' diye düşündüm ve böyle bir şeye karar verdim. Daha sonrasında bunu sosyal medya üzerinden tanıtmaya karar verdim. Kendi şahsi hesabımdan ve işletmemizin hesabından bunu duyurdum. Çok güzel dönüşler aldım. Buradan bütün hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Allah birlerini bin etsin. Çok mutluyum. Hayırseverlerimizin de bu uygulamamıza katılmasını çok istiyorum. Pizzaların gittiği yerleri özellikle çok araştırıyorum ve tespit ettikten sonra çocuklarımıza ulaştırıyorum. O konuda kefilleriyim. Paralarının hakkı her zaman bendedir. Çocuklarımıza güzel bir şekilde ulaştırıyorum ve yüzlerini güldürüyorum. Bugünler birlik ve beraberlik günleridir. İnşallah birlik ve beraberlikle atlatacağız. Ülkemiz için el ele olacağız. Herkes mutlu olsun ama bende çocuklarımızı pizza ile mutlu etmek istedim" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 12:38 Kaynak: İHA

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