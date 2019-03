Özel Çocukları, Polisler Ağırladı

Elazığ'ın Palu ilçesinde, özel çocukları polisler ağırladı.

Kovancılar ilçesinde özel bir okulda eğitim gören özel çocuklar, "Down Sendromu Farkındalık Günü" dolayısıyla aileleri ve öğretmenleriyle birlikte daha önce kendilerine gelen Palu İlçe Emniyet Müdürlüğü personelini ziyaret etti. Burada İlçe Emniyet Müdür Vekili Tuncer Topal tarafından karşılanan çocuklar emniyeti gezdi, polislerle sohbet etti. Özel misafirlere, adlarına düzenlenmiş fahri trafik polisi kartı, şapkası, düdüğü ve Türk Bayrağı ile çeşitli hediyeler verildi.



Down sendromunun tedavi edilmesi gereken bir hastalık olmadığını belirten İlçe Emniyet Müdür Vekili Tuncer Topal "Genetik bir farklılık olmakla beraber aslında hayata artı 1 bir değer katmaktır. Maalesef birçoğumuz bu çocuklarla birlikte olmanın ve onlarla hayatı paylaşmanın güzel olduğunun farkında değiliz. Bu özel çocuklarla ilgilenmek ve onları sevindirmek müthiş bir mutluluk. Down sendromlu çocuklarımızla toplum olarak birlikte yaşamalıyız. Onlarla birlikte yaşamayı ve mutlu olmayı anlatabilmek de önemlidir"dedi.



Okulun müdürü Mehmet Bulsu ise, geçen hafta kendilerini ziyaret eden emniyet personelini kurum olarak özel öğrencilerle ziyaret ettiklerini aktardı. - ELAZIĞ

