Son Dakika Haberleri: Özel Çocukların Buz Pisti Keyfi

Özel Çocukların Buz Pisti Keyfi

1 saat önce

Bilecik Belediyesi tarafından "Biz birlikte hareket ediyoruz" projesiyle kapsamında Bilecik Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencileri keyifli anlar yaşadı.

Özel Çocukların Buz Pisti Keyfi, System.String[]
Bilecik Belediyesi tarafından "Biz birlikte hareket ediyoruz" projesiyle kapsamında Bilecik Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencileri keyifli anlar yaşadı.


Belediye tarafından okullarından ve evlerinden alınan özel gereksinimli çocuklar, Park Vadi Eğlence Merkezi'ndeki buz pistinde ilk olarak görevlilerin yardımıyla buz patenleri ve kaskları giyiyor.

Özel eğitmenler eşliğinde buz pistine geçen çocuklar, burada buz pistinde kaymanın keyfini çıkarıyor. Bazı çocuklar, ilk defa buz pistinde kaymalarından dolayı zorlanırken, bazı çocuklar da heyecanlarını gizleyemedi.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmail Cihan, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının çocukları mutlu etmek ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak olduğunu belirterek, "Burada çocuklarımızın sosyal ve psikolojik hayatlarına katkı sağlayabilmesi düşüncesiyle projesini hayata geçirdik. Dolayısıyla proje kapsamında özel eğitimli çocuklarımızın sosyal hayatlarına destek olmaya çalışıyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:04 Kaynak: AA

Bilecik, Güncel
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