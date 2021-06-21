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Özel çocukların futbol maçı keyfi - Son Dakika

Özel çocukların futbol maçı keyfi

21.06.2021 10:00

Özel çocukların futbol maçı keyfi Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde gündüz bakım hizmeti alan özel çocuklar haftanın iki günü halı sahada futbol maçı yapıyor Kız ve erkek karışık özel çocuklardan oluşan takımalar maçı kazanabilmek için sahada kıyasıya ter döküyor Osmaniye'de...

Özel çocukların futbol maçı keyfi

Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde gündüz bakım hizmeti alan özel çocuklar haftanın iki günü halı sahada futbol maçı yapıyor

Kız ve erkek karışık özel çocuklardan oluşan takımalar maçı kazanabilmek için sahada kıyasıya ter döküyor

OSMANİYE - Osmaniye'de Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde gündüz bakım hizmeti alan özel çocuklar haftanın iki günü halı sahada futbol maçı keyfi yaşıyorlar. Kız ve erkek karışık özel çocuklardan oluşan takımalar maçı kazanabilmek için sahada kıyasıya ter döküyor. Özel çocukların gelişimi için bu tür aktivitelerin önemli olduğuna vurgu yapan Yaşam Koçu Sertaç Üğlü, amaçlarının sosyal aktiviteler sayesinde çocukların hayata daha olumlu bakmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde gündüz bakım hizmeti alan özel çocukların bedenen ve ruhen huzurlarını sağlayabilmek ve sosyal aktiviteler sayesinde hayata daha olumlu bakmalarını sağlamak için çeşitli sosyal etkinlikler düzenleniyor. Etkinlikler kapsamında haftanın iki günü yaşam koçları eşliğinde halı sahaya futbol maçı yapmaya gelen özel çocuklar giydikleri tek tip formlarla sahaya giriyor. Kız ve erkek karışık olarak kurulan takımlar maçı kazanabilmek için kıyasıya mücadele ederken bedensel engelin hiçbir şeye engel olmadığı mesajını veriyorlar. Bu tür aktivitelerle çocukların hayata pozitif baktıklarını söyleyen Yaşam Koçu Sertaç Üğlü, özel çocukların geri planda tutulması gerektiğini kaydetti.

"Amacımız huzurlarını sağlayabilmek"

Çocukların mutluluğunu görmenin onur ve gurur verici olduğunun ifade eden Yaşam Koçu Sertaç Üğlü, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde gündüz bakım hizmeti alan çocuklarımızla haftanın iki günü halı sahada antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Buradaki amacımız çocuklarımızın bedenen ve ruhen huzurlarını sağlayabilmek sosyal aktiviteler sayesinde hayata daha olumlu bakmalarını sağlamak için yapıyoruz. Haftanın diğer günlerinde de etkinliklerimiz var. Haftanın bir güne basketbola gidiyoruz diğer günler de ise okuldayız. Sosyal etkinliklerin hemen hemen her birine katılmaya çalışıyoruz. Çocukların bunların hepsine ihtiyacı var. Kuruluş bünyemizde bedensel, zihinsel ve işitme engelli çocuklarımız var. Bunların içerinde otistik ve down sendromlu öğrencilerimiz var. Bunlarla da birebir ilgileniyoruz. Bir şekilde hayat koçluğu yapıyoruz. Bu çocukların mutluluğunu görmek burada onlarla bir arada olmak onur ve gurur verici duygu. Bizde onlar gibi davranıp hayata bir bakış açısı sağlayabiliyoruz. Çocuklarımızda bu tür aktiviteler de çok eğleniyorlar. Bu bağlamda biz Aile Sosyal Politikalar Spor Kulübü bünyesinde lisanslamalarımızı yapıyoruz ve özel sporcularda faaliyetlere katılıyoruz. Özel sporcularda iki tane futbolcu milli sporcumuz var. Bir tane kızımız işitme engelliler futbol milli takım aday kadrosuna seçildi. Sizle röportaj yapan Melike kızımız masa tenesin de Türkiye şampiyonu atletizmde ise Türkiye üçüncüsü oldu. Çocuklarımız genelde down sendromlu ve otizmli oldukları için birçok şeyde ailelerimiz bu çocuklarımızı saklıyor geri planda tutuyorlar. Bizim burada yapmış olduğumuz işlerden bir tanesi çocukların hayata pozitif bakmalarını sağlamak ve çocukların sosyal hayata eş güdüm içerisinde girmelerini sağlamak. Bunu içinde elimizden geleni yapıyoruz. Kuruluş olarak bu bizim vizyonumuzda da var. Çocukların kişisel bakımlarından tutun her türlü ihtiyaçlarını karşılamaları bağlamında elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Futbol bizim hayalimiz, sevdamız"

Hayalinin milli sporcu olmak istediğini söyleyen Melike Yazıcı, "Benim hayalim milli sporcu olmak. Halen çalışıyorum. Hayalime kavuşmak için çok çabalıyorum. Zaman zaman futbol maçına geliyoruz, futbol çalışıyoruz. Hem antrenman yapıyorum hem de çalışıyorum. Futbol bizim hayalimiz sevdamız" dedi.

Arkadaşlarına saha kenarından destek olduğunu belirten Nurgül Ablak ise, "Burada bize her imkanı sağlıyorlar. Kısıtlı olduğumuz her şeyi biz okulumuzda yaşıyoruz. Müdürümüze, hocamıza ve bize bu imkanı sağlayan bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarım buraya maç oynamaya geliyor. Bende bedensel engelli olduğum için bende buraya geliyorum saha kenarında yürüyüş yapmak için sırf onlara destek olabilmek için bundan dolayı bizi buraya getiren herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Özel çocukların futbol maçı keyfi
Özel çocukların futbol maçı keyfi
Özel çocukların futbol maçı keyfi
Özel çocukların futbol maçı keyfi
Özel çocukların futbol maçı keyfi
Özel çocukların futbol maçı keyfi
Özel çocukların futbol maçı keyfi

Rehabilitasyon, Milli Sporcu, Osmaniye, Futbol, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Özel çocukların futbol maçı keyfi - Son Dakika


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