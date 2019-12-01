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Özel çocukların 'Gönüllü' berberleri

6 saat önce

Kayseri'de 4 berber, gönüllü olarak özel eğitim merkezlerinde eğitimlerini sürdüren engelli çocukların saç tıraşını yapıyor.

Özel çocukların 'Gönüllü' berberleri, System.String[]

Kayseri'de 4 berber, gönüllü olarak özel eğitim merkezlerinde eğitimlerini sürdüren engelli çocukların saç tıraşını yapıyor.


Kayseri'de berberlik yapan Onur İder, Mehmet Erdem, Mehmet Fatih Koç ve Oğuzhan Karnaz, özel eğitim ve uygulama merkezlerinde eğitimlerini sürdüren engelli çocukları okullarında ziyaret ederek, ücretsiz tıraşlarını yapıyor. Özkar Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'ndaki özel çocukları da ziyaret eden berberler, hem çocukları mutlu ediyor hem de saçlarına şekil veriyor.


Özkar Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Müdürü Bülent Köseoğlu, "Yeni bir çalışma yapmak istedik. Kayseri'de berberlik faaliyeti yürüten arkadaşlarımız bizi kırmadılar. Bugün onlarla ortak bir projeye imza attık. Berber arkadaşlarımız okulumuzda böyle bir çalışma yapmak istediklerini söylediler. Bizim de amacımız bu tür projelere imza atarak çocuklarımızın toplumda farkındalığını artırmaktır. İsteyen velilerimizin çocuklarımızı ücretsiz tıraş ettirdik. Çocuklarımız için de farklı bir faaliyet oldu. Çocuklarımız da mutlu ve yüzleri gülüyor. Bizler de onlar adına mutluyuz" dedi.


Berber Onur İder de, "4 arkadaşımızla beraber kardeşlerimizi tıraş etmek için geldik. Onları mutlu etmek için çalışıyoruz. İnşallah bunların devamı gelecek. Diğer kuaför ve berber arkadaşlarımızdan da projemize destek istiyoruz. Buradaki amacımız farkındalık oluşturmaktır. Bu çocukların özel olduğunu göstermek için buradayız ve her zaman hizmetlerindeyiz" diye konuştu.


Berber Mehmet Erdem ise, "Farkındalık oluşturmak için kardeşlerimizi tıraş ediyoruz. Bu tür işlerde çok mutlu oluyoruz. Yaptığımız iş bize gurur veriyor. Çocuklar da tıraş olduğu için seviniyorlar. Onlar için de değişiklik oluyor. Elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Mehmet Fatih, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:51 Kaynak: İHA
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