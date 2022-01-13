Özel Çocukların hedefi büyük - Son Dakika

Özel Çocukların hedefi büyük

Son Güncelleme: 13.01.2022 14:44

Fiziksel durumu spora elverişli olan "Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitim Evi" öğrencileri, Ayvalık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Salonu'nda basketbol başantrenörü Alper Altıoğlu ile haftada bir gün, iki buçuk saat süreyle yapılan çalışmaların ardından pandemi nedeniyle uzak kaldıkları sahalara tekrar döndü.

Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren "Özel Çocuklar Eğitimevi" öğrencilerinin hedefi önümüzdeki süreçte milli takım seçmelerine katılmak ve ay yıldızlı formayı giymek. Ayvalıkgücü Basketbol kurucu başantrenörü Alper Altıoğlu ve özel kurslar eğitim öğretmeni Emine Okyar gözetiminde haftada bir çalışmalara katılan yaşları 25 ile 50 arasında değişen özel çocuklar, basketbol branşında karşılaşmalara iddialı bir şekilde hazırlık yapıyorlar.

Yaklaşık 2.5 saat süren antrenman sırasında ter içinde kalıp formalarını ıslatarak hakkını veren özel öğrenciler pandemi döneminde iki yıl ara verdikleri karşılaşmalara tekrar başlamak, olimpiyat ve özel etkinliklerde de yer almak istiyor. Başantrenör Alper Altıoğlu, pandemi öncesi Ayvalık içinde ve fırsat bulduklarında özel turnuvalara, ayrıca olimpiyatlara katıldıklarını hatırlatarak, "Bundan sonra iki yılın açığını kapatmak için daha çok çalışıp, tekrar turnuva ve olimpiyatlarda yer almayı hedefliyoruz. Temel amacımız, özel çocukların spor yapması, sosyal ortamlarda daha çok bulunması. Onların eğlenmesi günlük hayata adapte olmalarına çalışıyoruz, yaş grubu yok" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Ayvalık Belediyesi, basketbol, Milli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel Çocukların hedefi büyük - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özel Çocukların hedefi büyük - Son Dakika
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