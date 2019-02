Özel Çocukların İhtiyaç Duydukları Özel Eğitim Materyalleri, Türkiye'nin 7 Bölgesine Uğurlandı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, " Başarı dediğimiz şey, mükemmel çocuklara sahip olmak değil, bir çocuğu mükemmel şekilde sevmek ve eğitmektir. İşte eğitim meselesini böyle bir bakış açısıyla ele almalıyız. İyi eğitim almış, bilgiye erişmede tek başına yolculuğa çıkabilecek donanıma sahip bir nesle ihtiyacımız var. Bu süreçte hiçbir evladımızı gözden çıkaramayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Özel Çocuklara Özel Materyaller Tanıtım Toplantısına katıldı. Özel çocuklara ihtiyaç duydukları özel eğitim materyallerini, Türkiye'nin yedi bölgesine göndermek üzere bir araya gelindiğini belirterek, "Eğitim, bir ülkenin geleceğine yaptığı en kıymetli yatırımdır. Geri dönüşü, umulandan daima daha fazladır. Biliyorum ki, Milli Eğitim Bakanlığımız, çocuklarımızın ihtiyacı olan eğitim metodları üzerinde titizlikle çalışıyor. Hele de özel öğrencilerimizin eğitimini bir kuyumcu terazisi hassasiyetiyle ele alıyor" ifadelerini kullandı.

"Hazırlanan bu materyallerin sadece öğrencilerimizi değil, öğretmenlerimizi de destekleyeceğini düşünüyorum"

"İnsan denen bereketli toprağın en verimli şekilde ekilmesi için eğitimde metod arayışları her zaman sürmelidir" diyen Erdoğan, "Eğitim tek bir formüle sığdırılamaz. Eski anlayışa göre eğitim süreçleri, çoğu zaman öğretmen ve ders kitaplarıyla sınırlıydı. Fakat günümüzde bu sınırlar kalkmış, teknolojik gelişmelerle çoklu öğrenme imkanları ortaya çıkmıştır. Özel eğitimde ise, kitapla, defterle, kalemle gerçekleşmesi umulan öğrenmenin, ne kadar zor olduğu aşikardır. Dolayısıyla görsel, işitsel ve dokunsal materyaller, özel öğrencilerimizin daha hızlı yol almasında hayati rol oynar. Hazırlanan bu materyallerin sadece öğrencilerimizi değil, öğretmenlerimizi de destekleyeceğini düşünüyorum. Çocuklarımızın özel ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiş bir öğrenme ortamı, onların toplumsal uyum ve sosyal iletişim becerilerini de geliştirecektir. Kendilerine yetebilen, hayatlarını başkalarının yardımına ihtiyaç duymadan sürdürebilen bireyler olmalarını kolaylaştıracaktır" şeklinde konuştu.

"100 farklı çeşitte toplam 143 bin materyal seti hazırlanmıştır"

İnsanların içindeki saklı cevheri keşfetmenin, emek ve metod gerektirdiğini kaydeden Erdoğan, "Bazı cevherler daha derinlerde gizlidir. Onlara ulaşabilmek için daha çok çaba sarfetmemiz gerekebilir. İşte bizler, çocuklarımızın içindeki nice cevheri ortaya çıkarmak için seferber olduk. Bu işin gönüllüsüyüz. Eğitimciler, zanaatkarlar da işbirlikçilerimizdir. Şu gördüğümüz eğitim materyalleri, üç farklı üretim merkezinde imal edilmiştir. 100 farklı çeşitte toplam 143 bin materyal seti hazırlanmıştır. Bu proje, kurumlararası işbirliğinin güzel bir numunesidir" açıklamasında bulundu.

Eğitimin insan hayatında ne kadar önemli olduğunu gösteren çok sayıda örnek olduğuna değinen Erdoğan, şöyle konuştu:

"İki yaşındayken otizm teşhisi konan ama bugün dünyaca bilinen bir hayvan bilimi uzmanı olan Amerikalı bir profesör şöyle diyor; 'iyi bir öğretmenin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya kelimeler yeterli değil'. Çünkü bugün kendisi, yeteneklerinin keşfedilmesini, başarılarını, otizmli bir bireyin öğrenme yollarını ona öğreten öğretmenlerine borçlu. İyi bir öğretmen, öğrencisinin engellerini bertaraf eden kişidir. İyi bir eğitim sistemi, bireysel farklılıkları dikkate alarak kurgulanandır. Eğer bir yerde yeteri kadar öğrenme gerçekleşmiyorsa, orada yeteri kadar deneme gerçekleşmemiş, farklı yollara başvurulmamış demektir. Çok şükür ki, özel eğitim farkındalığı son yıllarda ülkemizde arttı. Fakat üzücü olan, otizm gibi rahatsızlıkların da gün geçtikçe artıyor olması. Günümüzde her 59 çocuktan 1 tanesi otizmli olarak dünyaya geliyor. Bu rakam 1985'te yalnızca 2 bin 500 çocukta 1 idi. Bu olumsuz gelişmelerin sebeplerine odaklanmamız gerekiyor. Sebebi henüz tam olarak bilinmese de, çevresel faktörler, yanlış beslenme alışkanlıkları gibi, ilişkilendirilen sebepler üzerine yoğunlaşmalıyız."

"Özel çocuklarımıza diğer tedavilerinin yanı sıra hekimlerin, diyetisyenlerin desteği ile özel beslenme programları hazırlanıyor"

Son yıllarda uzmanların, sindirimle otizm arasındaki ilişkiyi çözmeye uğraştığını söyleyen Erdoğan, "Doğru beslenmenin otizm semptomlarını hafifleteceğini vurguluyorlar. Bu bağlamda Milli Eğitim, Sağlık ve Aile Bakanlıklarımızın ortak girişimi ile bir çalışmanın yapıldığını biliyorum. Özel çocuklarımıza diğer tedavilerinin yanı sıra hekimlerin, diyetisyenlerin desteği ile özel beslenme programları hazırlanıyor. İnanıyorum ki, pilot çalışmalar başarıya ulaşarak yakın zamanda tüm özel kurumlarımıza yayılacaktır" dedi.

"Başarı dediğimiz şey, mükemmel çocuklara sahip olmak değil, bir çocuğu mükemmel şekilde sevmek ve eğitmektir"

Emine Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizim görevimiz, bütün çocuklarımızı kapasitelerini en yüksek seviyede kullanacak hale getirerek hayata hazırlamaktır. Bugün çocuklarımızın aydınlık yüzlerine baktığımızda, kendimizi büyük bir sorumluluğun altında hissediyoruz. Onların masum ve bozulmamış fıtratları, toplumsal hastalıklarımızın şifası, yarınlarımızın aydınlığıdır. Anne babalar, çocuklarının geleceklerini güvence altına almak için çeşitli yatırımlar yapıyor. Fakat miras bırakılmış hiçbir şey, karakteri şekillendiren iyi bir eğitimin yerini alamaz. Zira bilgi ve beceriler nesilden nesile aktarılır, bir medeniyetin süregelen irfanı içinde çoğalır. Başarı dediğimiz şey, mükemmel çocuklara sahip olmak değil, bir çocuğu mükemmel şekilde sevmek ve eğitmektir. İşte eğitim meselesini böyle bir bakış açısıyla ele almalıyız. İyi eğitim almış, bilgiye erişmede tek başına yolculuğa çıkabilecek donanıma sahip bir nesle ihtiyacımız var. Bu süreçte hiçbir evladımızı gözden çıkaramayız. Hiçbir ön koşula tabi tutmadan, öğrenmeyle arasına perde çekmeyen nitelikli insanlar yetiştirmeliyiz. Her biri, suya atılan küçük bir taş gibi geniş etki halkaları yaratacaktır. Milli Eğitim Bakanlığımıza, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze, bütün bu çabaları için teşekkür ediyor, bu gayretlerin hayırlı sonuçlar vermesini diliyorum. İnanıyorum ki, bu bir başlangıçtır. Elimizdeki setler sürekli kendini yenileyecek, yeni ihtiyaçlara göre tekrar dizayn edilecektir."

Konuşmaların ardından Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile birlikte özel çocuklara ihtiyaç duydukları özel eğitim materyallerini Türkiye'nin yedi bölgesine gönderilen tırları uğurladı.

