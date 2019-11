Özel çocukların müze gezisi

Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi, bünyesinde eğitim ve tedavi gören özel gereksinimli çocuklar ve ailelerine yönelik bir müze gezisi düzenledi.



Sanat Sokağında bulunan Çocuk Oyun Evi ve Oyuncak Müzesi, Fotoğraf Makinesi Müzesi ve Kent Müzesini gezen özel gereksinimli çocuklar, ahşap kuklalardan ahşap arabalara kadar birçok oyuncakla oynama fırsatı buldu. Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde bulunan eski makinelere hayranlıklarını gizleyemeyen özel gereksinimli çocuklara, kısa bir sinema filmi de izlettirildi. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal ile şarkıcı Ahmet Kaya'nın bal mumu heykelleri önünde hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmeyen özel gereksinimli çocuklar, düzenlenen etkinlikten dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerini ilettiler.



Yapılacak farklı etkinliklerle özel gereksinimli bireylerin yüreklerine dokunmaya devam edeceklerini ifade eden Belediye Başkanı Osman Güder, "Sosyal belediyeciliğin gereği ve yükümlülüğü olarak önceki dönemde yapılan Engelsiz Yaşam Merkezimizin amacı Malatya'da engelsiz özel çocuklarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, en azından ailelerine katkıda bulunmak amacıyla Yaşam Merkezimizi faaliyete geçirmiştik. Bildiğiniz gibi her türlü sosyal etkinliği içerisinde barındıran bir çok artı özellikleri olan ki şu an çocuklarımızla konuştuğumuzda yüzme havuzunun bulunduğu, hobi bahçelerinin oluşturulduğu, çocukların toprakla temasının sağlandığı bir hizmet alanımız ve okulumuz. Orada çocuklarımızı haftanın belirli günlerinde çocuklarımızı oraya alarak kendi yetenek ve ilgi alanlarına ve onların isteklerine göre kurslar vermekteyiz. Sosyal yaşamlarını daha aktif geçirmesi ve yeni kazanımlar elde etmesi için bu yaşam merkezimizde özel çocuklarımıza birçok olanak sunuyoruz. Elbette her mücadele, her gayret önemlidir, takdire şayandır ama özel gereksinimli bireylere verilen emek, ayrı bir saygıya layıktır. Çocuklarımıza hizmet veren öğretmenlerime sabır ve öz verilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu müze gezisini düzenleyen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra yapılacak olan farklı etkinlikler ile özel gereksinimli bireylerimizin yüreklerine dokunmaya Battalgazi



Belediyesi olarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MALATYA