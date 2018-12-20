Son Dakika Haberleri: Özel Çocukların "Özel" Sergisi

Özel Çocukların "Özel" Sergisi

40 dakika önce

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Kayseri Şubesindeki halk eğitim kurslarına katılan çocukların bir yıl boyunca yaptıkları el emeği eserler görücüye çıktı.

Özel Çocukların
Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Kayseri Şubesindeki halk eğitim kurslarına katılan çocukların bir yıl boyunca yaptıkları el emeği eserler görücüye çıktı.

Bir alışveriş merkezinde açılan sergide, çocukların ahşap boyama, takı, el örgüsü, resim, yağlı boya gibi alanlardaki eserleri yoğun ilgi gördü.

Sergiye katılanlara mini konser veren çocuklar, yaptıkları eserlerin önünde misafirlerini karşıladı.

ZİÇEV Kayseri Şube Başkanı Asuman Talaslıoğlu, zihinsel yetersizliği olan çocukların eğitim alınca neler yapabileceklerini bu sergi sayesinde gösterdiklerini söyledi.

Bir yıl boyunca ZİÇEV'deki çocukların kurslara katıldığını anlatan Talaslıoğlu, şöyle konuştu:

"Melikgazi Kaymakamlığımıza çok teşekkür ediyorum. Halk Eğitim Merkezinden gelen öğretmenlerimizin emeği çok. Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin yüreğine, emeğine sağlık. Bu kurslar sayesinde çocuklarımız hem sosyalleşiyor hem ince motor becerileri gelişiyor. Ayrıca ailelerden çok güzel geri dönüşler alıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:16 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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