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Özel çocukların sinema keyfi

6 saat önce

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'nin özel çocukları aileleriyle 'Karlar Ülkesi 2' filmini izledi.

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Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'nin özel çocukları aileleriyle 'Karlar Ülkesi 2' filmini izledi.


Muratpaşa Belediyesi'nin kapılarını yüreğinde engel taşımayan herkese açan yaşam merkezi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe, engelli bireylerin gündelik hayat içinde kalmalarını sağlamak amacı taşıyan çalışmalarına devam ediyor.


Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'nin çalışmaları kapsamında, özel çocuklar aileleri ile birlikte sinemaya gitti. Çocuklar, özel bir AVM'deki sinemada Erindel'in kapılarını çok ötesinde tehlikeli bir yolculuğa çıkan Elsa, Anna, kristoff, Olaf ve Seven'in maceralarını konu eden 'Karlar Ülkesi 2' animasyon filmini izledi. - ANTALYA

Muratpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:41 Kaynak: İHA
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