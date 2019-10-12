Son Dakika Haberleri: (Özel) Çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi

(Özel) Çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi

43 dakika önce

Taksim'de nostaljik tramvaya asılarak yolculuk yapan bir grup çocuk yürekleri ağza getirdi.

(Özel) Çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi, System.String[]

Taksim'de nostaljik tramvaya asılarak yolculuk yapan bir grup çocuk yürekleri ağza getirdi. Şişhane'de ise patenle araçların arasında seyreden çocuklar kazaya davetiye çıkardı.


Taksim ve Şişhane'de görüntülenen bir grup çocuk yürekleri ağza getirdi. Taksim'de nostaljik tramvaya asılarak yolculuk yapan çocuklar tehlikeye aldırış etmedi. Şişhane'de ise patenle araçların arasında seyreden çocuklar kazaya davetiye çıkardı. Akan trafikte patenle seyreden çocukların tehlikeli şovu cep telefonu kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

Taksim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 08:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eski eşini satırla yaralayan saldırgana mahalleliden dayak
Alkollü sürücü, otobüs durağına daldı: 3 kadın hayatını kaybetti Saldırı bölgesine giden Buket Aydın'a CHP'li Bekaroğlu'ndan sert sözler: O kadar boyanmaya nasıl zaman buldunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan milli takım mesajıyla sosyal medyada gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 09:35:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Özel) Çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]