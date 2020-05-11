Özel çocukların yüreğine müzikle dokundular - Son Dakika
Son Dakika Genel Özel çocukların yüreğine müzikle dokundular - Son Dakika

Özel çocukların yüreğine müzikle dokundular

6 saat önce

Özel çocukların yüreğine müzikle dokundular Mersin Büyükşehir Belediyesinin Engelliler Haftası ve Anneler Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinlikte, çiçekler ve hediyelerle özel çocukları ve annelerini ziyaret eden ekip, gitar eşliğinde şarkılar söyleyerek, çocukların mutluluğunu...

Özel çocukların yüreğine müzikle dokundular

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Engelliler Haftası ve Anneler Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinlikte, çiçekler ve hediyelerle özel çocukları ve annelerini ziyaret eden ekip, gitar eşliğinde şarkılar söyleyerek, çocukların mutluluğunu katladı

MERSİN - Mersin'de Kent Orkestrası solistleri, özel çocukların ve annelerinin yüreğine müzikle dokundular. Mersin Büyükşehir Belediyesinin Engelliler Haftası ve Anneler Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinlikte, çiçekler ve hediyelerle özel çocukları ve annelerini ziyaret eden ekip, gitar eşliğinde şarkılar söyleyerek, çocukların mutluluğunu katladı.

Büyükşehir Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası ve Anneler Günü dolayısıyla özel gereksinimli çocuklarına şefkatle bakan anneleri unutmadı. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Hülya Atila ve ilgili ekipler, korona virüs sebebiyle çocuklarıyla evde kalan annelerin kapısını çaldı. Ekipler, ellerindeki çiçeklerle anneleri sevindirirken, çocuklara da aktivitelerini destekleyici materyaller içeren hediyeler sundu. Salgına karşı alınan önlemler dolayısıyla ev kapısının önünde gerçekleşen etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası solisti Ebru Özkan ve gitarist Emin Ulaş şarkılarıyla eşlik etti. Solistlerin söylediği şarkılara tempo tutarak eşlik eden özel çocuklar, mutlu anlar yaşadı.

Aileler desteklerden memnun

Ekiplerin ziyaret ettiği merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesinde ikamet eden Mercan Irmak, korona virüs sebebiyle dışarı çıkamadıkları için down sendromlu oğluyla evde vakit geçiriyor. Ekiplerin ziyaretiyle çok mutlu olan Irmak, "Down sendromlu bir çocuğum var. Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim görüyor, spor yapıyor. Şimdi virüsten dolayı gidemiyoruz. Başkanım bizi yalnız bırakmadı. Öğretmenler bize Görüntülü Destek Hattı ile yardımcı oluyor. Çok teşekkür ediyorum, sağ olsun" dedi.

Büyükşehir'in ilgisinden memnun olduğunu ifade eden Fadile Kendir ise "Korona virüs döneminde sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz bizi hiç yalnız bırakmadı. Görüntülü Destek Hattından da destek alıyorum. Bütün öğretmenlerimiz bize her konuda yardımcı oluyorlar, destek veriyorlar. Evimizi ziyaret ettiler, çiçekler gönderdiler" diye konuştu.

"Pandemi dönemi boyunca özel çocuklarımızı, özel vatandaşlarımızı unutmadık"

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Atila, yaptığı açıklamada, pandemi dönemi boyunca özel gereksinimli çocuklara ve vatandaşlara verilen desteğin sürdüğünü dile getirerek, "Görüntülü Destek Hattımızla birlikte öğretmenlerimiz özel çocuklarımızla birebir ilgilenme şansını yakalıyorlar. Onlara ilgilerini göstermiş oluyorlar. Aynı zamanda bu çocuklarımızdan emeklerini eksik etmeyen, onların yanında olan, onları sarıp sarmalayan annelerimizi de unutmadık. Onları ziyarete geldik" dedi.

Görüntülü Destek Hattı ile özel bireylere ve ailelerine tam destek

Büyükşehir Belediyesi, salgın boyunca özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin yanında oldu. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yeni uygulanmaya başlanan Görüntülü Destek Hattı hizmeti sayesinde özel bireylerin evde aktif vakit geçirebilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor. Korona virüs sürecinde Büyükşehir Belediyesine bağlı Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezinin eğitimlere ara vermesi nedeniyle çocuklarını kurslara götüremeyen anneler, çocuklarının eğitimleriyle ilgili destek almak istediklerinde öğretmenlerle birebir bu hat üzerinden görüşebiliyor. Özel eğitim öğretmenleri, fizyoterapist ve beden eğitimi öğretmenleri, özel gereksinimli birey ve aileleri ile ihtiyaç duyulduğunda görüntülü görüşme yaparak eğitimi destekleyici aktivite tavsiyeleri verirken, video paylaşımları da yapıyor.

Özel çocukların yüreğine müzikle dokundular

Engelliler Haftası, Anneler Günü, Mersin, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 01:05 Kaynak: İHA


Son Dakika

Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı Anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal'ı hamilelik haberini yayan kişinin peşine düştü Milyoner'de yarışmacıya ter döktüren soru! Bütün jokerlerini kullandı Erzurumlu sanatçılar, İbrahim Erkal'ı vefatının 3. senesinde "Sen Aldırma" şarkısı ile andı Oğlunu kaybeden Ebru'nun en acı Anneler Günü! Sözleri yürek yaktı 45 kilo vererek bambaşka biri olan ünlü şarkıcının sırrı ortaya çıktı Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüs nedeniyle tesislere dezenfektan kabini koyan Beşiktaş, Avrupa'da manşet oldu Koronavirüs nedeniyle tesislere dezenfektan kabini koyan Beşiktaş, Avrupa'da manşet oldu         
19:41
Son Dakika: 9 ilde daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılması sona erdi Son Dakika: 9 ilde daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılması sona erdi         
19:32
Son Dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirildi Son Dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirildi         
19:28
Süper Kupa Finali'ni paylaşan Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Jardel, Emre Belözoğlu'na çarpı attı Süper Kupa Finali'ni paylaşan Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Jardel, Emre Belözoğlu'na çarpı attı         
19:17
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maskesiz olarak evin dışına adım atmayacağız Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maskesiz olarak evin dışına adım atmayacağız         
19:11
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye geri dönüyor Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye geri dönüyor         
18:54
"Berber ve kuaför ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı" iddialarına yanıt geldi         
18:54
DEİK Norveç İş Konseyi Başkanı'ndan gemi inşacılara müjdeli haber DEİK Norveç İş Konseyi Başkanı'ndan gemi inşacılara müjdeli haber         
18:45
Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
18:38
Türkiye'de bulunan 268 Pakistan vatandaşı Pakistan Havayolları'nın özel bir uçağıyla ülkelerine götürüldü Türkiye'de bulunan 268 Pakistan vatandaşı Pakistan Havayolları'nın özel bir uçağıyla ülkelerine götürüldü         
18:31
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüste ikinci ve üçüncü dalga uyarısı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüste ikinci ve üçüncü dalga uyarısı         
18:29
İstanbul'da trafik yoğunluğu koronavirüs öncesi döneme geri döndü İstanbul'da trafik yoğunluğu koronavirüs öncesi döneme geri döndü         
18:26
Samet Güzel'den yıllar sonra gelen itiraf: Aziz Yıldırım Brezilyalı Ronaldo'yla anlaştı ama Zico kabul etmedi Samet Güzel'den yıllar sonra gelen itiraf: Aziz Yıldırım Brezilyalı Ronaldo'yla anlaştı ama Zico kabul etmedi         
18:22
Erkeklerin koronavirüsten daha fazla etkilenmesinin nedeni kandaki bir enzim olabilir Erkeklerin koronavirüsten daha fazla etkilenmesinin nedeni kandaki bir enzim olabilir         
18:17
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan HDP'li Önder'in İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan HDP'li Önder'in "Bize danışıyordunuz" çıkışına cevap: Alçaklarla siyaset yapmıyoruz         
18:07
Uluslararası Hava Taşımacılar Birliği: Uçaklarda sosyal mesafe kuralı bilet fiyatlarını yüzde 50 artırabilir Uluslararası Hava Taşımacılar Birliği: Uçaklarda sosyal mesafe kuralı bilet fiyatlarını yüzde 50 artırabilir         
18:05
The Economist dergisinden Libya analizi: Türkiye güç dengelerini değiştirdi The Economist dergisinden Libya analizi: Türkiye güç dengelerini değiştirdi         
17:40
Latin Amerika'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Avianca, koronavirüs nedeniyle iflas başvurusu yaptı Latin Amerika'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Avianca, koronavirüs nedeniyle iflas başvurusu yaptı         
17:39
Koronavirüsten temizlenen Faroe Adaları'nda futbol ligleri yeniden start aldı Koronavirüsten temizlenen Faroe Adaları'nda futbol ligleri yeniden start aldı         
17:36
TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kameraya böyle yansıdı TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kameraya böyle yansıdı         
17:36
Sahilde güneşlenirken polise yakalanan 3 kişiye para cezası uygulandı Sahilde güneşlenirken polise yakalanan 3 kişiye para cezası uygulandı         
17:34
Gana'da bir fabrika işçisi 533 kişiye koronavirüs bulaştırdı Gana'da bir fabrika işçisi 533 kişiye koronavirüs bulaştırdı         
17:33
HDP'li Önder, Meral Akşener'in HDP'li Önder, Meral Akşener'in "HDP, PKK'nın uzantısıdır" sözlerine çok konuşulacak bir itirafla yanıt verdi         
17:24
ABD'de 11 Mayıs tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 751 artarak 81 bine yaklaştı ABD'de 11 Mayıs tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 751 artarak 81 bine yaklaştı         
17:11
TÜBİTAK'tan koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili heyecanlandıran açıklama: Haziran'da müjde vermek istiyoruz TÜBİTAK'tan koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili heyecanlandıran açıklama: Haziran'da müjde vermek istiyoruz         
17:01
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan çok önemli AVM uyarısı: Topluca gidip vakit geçirmeyin Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan çok önemli AVM uyarısı: Topluca gidip vakit geçirmeyin         
16:56
İBB'nin İBB'nin "Korona sürecinde dolu otobüs" fotoğrafına ilişkin suç duyurusuna takipsizlik         
16:48
Evlerinin bahçesindeki ağaca kendini asan liseli Hasan hayatını kaybetti Evlerinin bahçesindeki ağaca kendini asan liseli Hasan hayatını kaybetti         
16:44
Altının kilogramı 387 bin 750 liraya geriledi Altının kilogramı 387 bin 750 liraya geriledi         
16:40
İngiltere'de bir muhabire, canlı yayına girmeden önce sokak ortasında sözlü ırkçı saldırı yapıldı İngiltere'de bir muhabire, canlı yayına girmeden önce sokak ortasında sözlü ırkçı saldırı yapıldı         
16:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2020 20:03:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Özel çocukların yüreğine müzikle dokundular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]