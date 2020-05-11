Özel çocukların yüreğine müzikle dokundular - Son Dakika

Özel çocukların yüreğine müzikle dokundular

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Engelliler Haftası ve Anneler Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinlikte, çiçekler ve hediyelerle özel çocukları ve annelerini ziyaret eden ekip, gitar eşliğinde şarkılar söyleyerek, çocukların mutluluğunu katladı

MERSİN - Mersin'de Kent Orkestrası solistleri, özel çocukların ve annelerinin yüreğine müzikle dokundular. Mersin Büyükşehir Belediyesinin Engelliler Haftası ve Anneler Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinlikte, çiçekler ve hediyelerle özel çocukları ve annelerini ziyaret eden ekip, gitar eşliğinde şarkılar söyleyerek, çocukların mutluluğunu katladı.

Büyükşehir Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası ve Anneler Günü dolayısıyla özel gereksinimli çocuklarına şefkatle bakan anneleri unutmadı. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Hülya Atila ve ilgili ekipler, korona virüs sebebiyle çocuklarıyla evde kalan annelerin kapısını çaldı. Ekipler, ellerindeki çiçeklerle anneleri sevindirirken, çocuklara da aktivitelerini destekleyici materyaller içeren hediyeler sundu. Salgına karşı alınan önlemler dolayısıyla ev kapısının önünde gerçekleşen etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası solisti Ebru Özkan ve gitarist Emin Ulaş şarkılarıyla eşlik etti. Solistlerin söylediği şarkılara tempo tutarak eşlik eden özel çocuklar, mutlu anlar yaşadı.

Aileler desteklerden memnun

Ekiplerin ziyaret ettiği merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesinde ikamet eden Mercan Irmak, korona virüs sebebiyle dışarı çıkamadıkları için down sendromlu oğluyla evde vakit geçiriyor. Ekiplerin ziyaretiyle çok mutlu olan Irmak, "Down sendromlu bir çocuğum var. Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim görüyor, spor yapıyor. Şimdi virüsten dolayı gidemiyoruz. Başkanım bizi yalnız bırakmadı. Öğretmenler bize Görüntülü Destek Hattı ile yardımcı oluyor. Çok teşekkür ediyorum, sağ olsun" dedi.

Büyükşehir'in ilgisinden memnun olduğunu ifade eden Fadile Kendir ise "Korona virüs döneminde sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz bizi hiç yalnız bırakmadı. Görüntülü Destek Hattından da destek alıyorum. Bütün öğretmenlerimiz bize her konuda yardımcı oluyorlar, destek veriyorlar. Evimizi ziyaret ettiler, çiçekler gönderdiler" diye konuştu.

"Pandemi dönemi boyunca özel çocuklarımızı, özel vatandaşlarımızı unutmadık"

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Atila, yaptığı açıklamada, pandemi dönemi boyunca özel gereksinimli çocuklara ve vatandaşlara verilen desteğin sürdüğünü dile getirerek, "Görüntülü Destek Hattımızla birlikte öğretmenlerimiz özel çocuklarımızla birebir ilgilenme şansını yakalıyorlar. Onlara ilgilerini göstermiş oluyorlar. Aynı zamanda bu çocuklarımızdan emeklerini eksik etmeyen, onların yanında olan, onları sarıp sarmalayan annelerimizi de unutmadık. Onları ziyarete geldik" dedi.

Görüntülü Destek Hattı ile özel bireylere ve ailelerine tam destek

Büyükşehir Belediyesi, salgın boyunca özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin yanında oldu. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yeni uygulanmaya başlanan Görüntülü Destek Hattı hizmeti sayesinde özel bireylerin evde aktif vakit geçirebilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor. Korona virüs sürecinde Büyükşehir Belediyesine bağlı Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezinin eğitimlere ara vermesi nedeniyle çocuklarını kurslara götüremeyen anneler, çocuklarının eğitimleriyle ilgili destek almak istediklerinde öğretmenlerle birebir bu hat üzerinden görüşebiliyor. Özel eğitim öğretmenleri, fizyoterapist ve beden eğitimi öğretmenleri, özel gereksinimli birey ve aileleri ile ihtiyaç duyulduğunda görüntülü görüşme yaparak eğitimi destekleyici aktivite tavsiyeleri verirken, video paylaşımları da yapıyor.