(Özel) Çöken binanın çevresindeki binalarda büyük hasar meydana geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Çöken binanın çevresindeki binalarda büyük hasar meydana geldi - Son Dakika

(Özel) Çöken binanın çevresindeki binalarda büyük hasar meydana geldi

22 dakika önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, arka sokağında kalan binalarda oluşan derin çatlaklar fotoğraf karesine yansıdı.

(Özel) Çöken binanın çevresindeki binalarda büyük hasar meydana geldi, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, arka sokağında kalan binalarda oluşan derin çatlaklar fotoğraf karesine yansıdı.


Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğünde depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binada yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çöken 5 katlı binanın arkasında kalan binalarda derin çatlaklar fotoğraf karesine yansıdı. Vatandaşların deprem etkisiyle oluşan hasara rağmen evlerinden eşyalarını çıkardıkları görülüyor. - ELAZIĞ

Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çeyizinden çıkardığı yorganı depremzedeler için gönderdi
Megastar Tarkan deprem için elini taşın altına koydu! AFAD'a 100 bin TL bağışladı Yeni Malatyaspor'dan erteleme kararına tepki Son Dakika: Elazığ'a zemin+3'ü geçmeyecek binalar yapılacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 14:24:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel) Çöken binanın çevresindeki binalarda büyük hasar meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]