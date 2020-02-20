(Özel) Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DMD hastası Çağlar'ın hayali gerçek oldu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek yardım isteyen DMD hastası Çağlar Özyiğit'in hayali gerçek oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çalışmalarına başlanan İstanbul'un ilk kas ve sinir hastalıkları merkezi hizmete girdi.



İstanbul'un ilk kas ve sinir hastalıkları merkezi olan "Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kas ve Sinir Hastalıkları Merkezi" açıldı. Açılışa İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu katıldı. Ortalama 300 hastaya hizmet verecek olan tam teşekküllü fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde hastaların ayakta ya da yatarak tedavisi yapılacak. Toplam bin 620 metrekare olan merkezde fizik tedavi ünitesi, robotik tedavi ünitesi, spinal deformite tedavi üniteleri ve hidroterapi havuzu bulunuyor. Toplam 4 adet Kas ve Sinir Hastalıkları Heyet Polikliniği olan merkezde hastaların tanı, tedavi ve rehabilitasyonunda fiziksel tıp ve rehabilitasyon, çocuk sağlığı ve hastalıkları ile nöroloji gibi çeşitli branşlarda sağlık hizmeti verilecek.



DMD hastası Çağlar'ın hayali gerçek oldu



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edilen kas hastası Çağlar Özyiğit, tedavi süreci için destek istemişti. 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir kez daha görüşen Çağlar'ın hayali gerçek oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kas hastalarının tedavileri için hastane isteyen Çağlar Özyiğit ve diğer kas hastaları hastanelerine kavuştu. Kas ve Sinir Hastalıkları Merkezi'nin açılışına annesi Gülgün Özyiğit ile katılan Çağlar Özyiğit, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.



"İstanbul'un şu anda yataklı olarak ilk merkezi"



Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde dünyanın sayılı ülkelerinden bir tanesi olduğunu söyleyen İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Kas Hastalıkları Merkezi olarak en kapsamlı merkez. Hidroterapi havuzundan çocuk psikolojisine kadar her şey var burada. Burada çocuklara ve ailelere destek vereceğiz. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda burası 400 yataklı fizik tedavi hastanesi olmasının yanında İstanbul'un şu anda yataklı olarak büyük ilk merkezi. Bu çocuklara burada hep beraber destek vereceğiz. Türkiye dünyanın sayılı sağlık hizmeti sunan ülkelerinden bir tanesi. Bu merkezin de dünyada sayılı merkezlerden biri haline geleceğine inanıyorum ben" dedi.



Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ise, "Çağlar isminde bir hastamızın Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hastalığın ehemmiyetini ve bununla ilgili şehrimizde mutlaka bir birim açılmasını söylemesi üzerine talimatlarıyla İl Sağlık Müdürlüğümüzü ve bakanlığımızı harekete geçiren Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.



Kas ve Sinir Hastalıkları Merkezi ile ilgili bilgi veren Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Başar, "İstanbul'da kas ve sinir hastalıklarıyla ilgili merkezler mevcut fakat bu anlamda büyük çaplı hem tanı, hem tedavi hem de rehabilitasyon anlamında hizmet veren ilk merkez. Hastanemizin olanakları doğrultusunda var olan her erişkin hem çocuk hastalar için toplam 5 tane fizik tedavi ünitesinde, robotik tedavi ünitelerinde, bu hastalarda sık görünen spinal deformiteleri için spinal deformite tedavi ünitelerinde rehabilitasyonlarını hastalar alacaklar. Bunun yanında hidroterapi havuzumuz var. Bu havuzda hastalarımız rehabilitasyonları 3 tane aqua terapi eğitimi almış fizyoterapistler tarafından uygulanacaktır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL