Özel Dayısını Kaybetti
10 dakika önce
Erzurumspor eski başkanlarından Tevfik Özel'in dayısı, İşadamı Hakan Ak'ın babası Bahattin Ak (70) vefat etti.
Erzurumspor eski başkanlarından Tevfik Özel'in dayısı, İşadamı Hakan Ak'ın babası Bahattin Ak (70) vefat etti.
Emekli noter Bahattin Ak bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.
Bahattin Ak'ın yarın öğle namazına müteakip Narmanlı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:56 Kaynak: İHA
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