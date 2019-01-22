Son Dakika Haberleri: Özel'den YSK Başkanı Güven'e eleştiri

Özel'den YSK Başkanı Güven'e eleştiri

1 saat önce

YSK Başkanı Sadi Güven'in "50 bin kişinin seçmen kaydını dondurduk" şeklindeki açıklamalarıyla ilgili Özel, "YSK Başkanı Güven, CHP'nin bu çabaları olmasa, 185 yaşındaki ninelerin 168 yaşındaki dedelerin sandığa gideceğini düşünecek kadar iyi niyetli, saf, her şeyi kabul eden adam." dedi.

Özel'den YSK Başkanı Güven'e eleştiri, System.String[]
YSK Başkanı Sadi Güven'in "50 bin kişinin seçmen kaydını dondurduk" şeklindeki açıklamalarıyla ilgili Özel, "YSK Başkanı Güven, CHP'nin bu çabaları olmasa, 185 yaşındaki ninelerin 168 yaşındaki dedelerin sandığa gideceğini düşünecek kadar iyi niyetli, saf, her şeyi kabul eden adam." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:15 

Cumhuriyet Halk Partisi, Sadi Güven, YSK Başkanı, Ekonomi
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