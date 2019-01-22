Özel'den YSK Başkanı Güven'e eleştiri

YSK Başkanı Sadi Güven'in "50 bin kişinin seçmen kaydını dondurduk" şeklindeki açıklamalarıyla ilgili Özel, "YSK Başkanı Güven, CHP'nin bu çabaları olmasa, 185 yaşındaki ninelerin 168 yaşındaki dedelerin sandığa gideceğini düşünecek kadar iyi niyetli, saf, her şeyi kabul eden adam." dedi.

YSK Başkanı Sadi Güven'in "50 bin kişinin seçmen kaydını dondurduk" şeklindeki açıklamalarıyla ilgili Özel, "YSK Başkanı Güven, CHP'nin bu çabaları olmasa, 185 yaşındaki ninelerin 168 yaşındaki dedelerin sandığa gideceğini düşünecek kadar iyi niyetli, saf, her şeyi kabul eden adam." dedi.

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