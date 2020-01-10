Özel Denizli Cerrahi Hastanesi basın mensuplarını konuk etti - Son Dakika

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Leman Otel ve Denizli Gazeteciler Cemiyeti iş birliği içerisinde kentte görev yapan yerel ve ulusal medya mensupları ile kahvaltı etkinliğinde buluştu.



Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'ne özel, gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için 1961'den beri her yıl 10 Ocak'ta kutlanan "Çalışan Gazeteciler Günü" Leman Otel ve Denizli Gazeteciler Cemiyeti iş birliğiyle kahvaltı etkinliğinde buluştu. Leman Otel bünyesinde bulunan Leman Kültür Kafede gerçekleştirilen kahvaltıya, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi İşletme Müdürü Işıner Satoğlu, Kurumsal İletişim Müdürü Zeliha Şit, Halkla İlişkiler Müdürü Çiğdem Oktay, Leman Otel ve Leman Kültür İşletme sahipleri Ramazan Ziylan, Bülent Uçkan, İşletmenin Genel Müdürü Sevgi Acar, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı ve çok sayıda gazeteci katıldı.



"Gazetecilerin bir gününü paylaşmak için bir araya geldik"



Özel Denizli Cerrahi Hastanesi İşletme Müdürü Satoğlu, "Bugün Cerrahi Hastanesi ailesi olarak gündemimiz Çalışan Gazeteciler Günü. Biz sektörü yakından tanıyoruz özellikle Denizli'de yekpare bir şekilde bütün sektörün temsilcilerin, paydaşlarının bugün Leman Otel'in ev sahipliğinde iş birliği adı altında günlerini kutlamak adına gazetecilerimiz buraya geldiği için ve organizasyon için herkese teşekkür ediyorum. Biz gazetecilerle basındaki arkadaşlarımızla yıl içerisindeki organizasyonlarda sürekli bir araya geliyoruz. Fakat bunların genellikle gündem maddeleri bizim organizasyonlarımızla alakalı oluyor. Biz bunu telafi etmek, bir tebrik etmek ve basın camiasındaki arkadaşlarımızın yıl içerisinde nelerle mücadele ettiğini onlarla beraber yaşayabilmek için paylaşabilmek için bu etkinliği düzenledik. Teşekkür ederiz" dedi.



"Çalışma ortamından uzaklaşıp keyifli saatler geçirdik"



Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı ise, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Denizli'de birçok kamu kuruluşu ve özel kuruluş Denizli basınını unutmadı ve hep birlikte bir araya geldik. 3 - 4 gündür etkinlikler düzenliyoruz, bugün de Özel Cerrahi Hastanesi'nin Leman Otel ile birlikte düzenlediği kahvaltı etkinliğinde bir aradayız. Çalışan gazeteci arkadaşlarımızla birlikte birkaç saat de olsa çalışma ortamından uzaklaşıp keyifli saatler geçirdik. Ben bu organizasyonu düzenledikleri için Özel Cerrahi Hastanesi'ne ve Leman Otel yetkililerine ve yönetimine teşekkür ediyorum. Malum yani 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü gazeteci arkadaşlara birçok hakkın verildiği 1961 yılında bir gün nedeniyle kutlanıyor. Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum ve teşekkür ediyorum" dedi.



Otel işletme sahipleri de bu önemli güne ev sahipliği yapmaktan dolayı duydukları mutluluğu dile getirirken, kahvaltı vesilesiyle çalışan tüm gazetecilerin gününü kutladı.



İşletmenin Genel Müdürü Sevgi Acar ise gazetecilere oteli gezdirerek kahvaltı sonrası çeşitli ikramlarda bulundu. - DENİZLİ