Son Dakika Haberleri: Özel Denizli Cerrahi Hastanesi yine vergi rekortmeni
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Özel Denizli Cerrahi Hastanesi yine vergi rekortmeni

6 saat önce

Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı, 2018 vergilendirme dönemi 'Kurumlar Vergisi' ilk 100 sıralamasını yayınladı.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi yine vergi rekortmeni, System.String[]

Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı, 2018 vergilendirme dönemi 'Kurumlar Vergisi' ilk 100 sıralamasını yayınladı. Vergi rekortmeni birçok köklü kurumun yer aldığı listeye sağlık sektöründen giren tek kurum bu yılda Özel Denizli Cerrahi Hastanesi oldu.


Geçen yıl da listeye üst sıralardan giren Özel Denizli Cerrahi Hastanesi bu yıl da yerini koruyarak listede yine üst sıralarda yer aldı. Üst üste 4. kez Kurumlar Vergisi ilk 100 sıralamasında yer alan Cerrahi Hastanesi 'Vergi Rekortmeni Hastane' unvanını bu yıl da korumuş oldu.


Vergi rekortmenleri listesine sağlık sektöründen girmeye başaran tek kurum olduklarını belirten Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Murat Çelik, listede yer almanın kendileri için bir gelenek haline geldiğini vurgulayarak, "Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da listede üst sıralarda yer alıyoruz. Bu sebeple Denizli'nin vergi rekortmeni hastanesi olarak anılıyoruz. Denizli'nin önemli tekstil, gıda, inşaat firmalarının yer aldığı listeye sağlık sektöründen girmeyi başardık. Burada altını çekmek istediğimiz nokta bizim dışımızda diğer sağlık kuruluşlarının hiçbirinin listede yer almıyor olması. Hem şehrimizin kalkınmasına hem de ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamayı önemsemeye her zaman devam edeceğiz. Vergi rekortmeni olarak listeye girmemizde emeği geçen tüm hekimlerimizi ve çalışanlarımızı kutluyorum ayrıca listeye giren diğer Denizlili kurumları da tebrik ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:09 Kaynak: İHA
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