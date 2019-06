(Özel)Denizli'de '0' ve 2. el araç satıcıları satışlardan memnun değil

Denizli'de galerici esnafı araç satışlarının dönemsel olarak arttığını ama olması gereken satış miktarına ulaşamadıklarından dert yakınarak, beklentilerinin ÖTV indiriminin uzatılması yönünde olduğunu belirttiler.

Denizlili galeri esnafı satışların düşük olmasından şikayet ediyor. 2'inci el galeri esnafı da işlerin düşük olmasından dolayı dert yanıyor. Kredilerin yüksek olması sebebiyle vatandaşlar araba alamıyor. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimlerinin uzatılması ile birlikte vatandaşlar 2'inci el arabanın yanı sıra daha çok '0' model arabalara yöneliyor fakat araba fiyatlarının yüksek olması vatandaşlar için alıma engel olmaya devam ediyor. Dönemsel olarak artan satışlar galeri esnafını hala memnun etmiyor. Vatandaşlar, A, B ve C segmentli araçlarda hem düşük fiyatlı hem de konfor ve klima özelliklerinin olmasını istiyor.



Yaz sezonunda hareketlenip ekonominin canlandığını belirten '0' araç satışı yapan galerici esnafı Murat Dülgeroğlu, "Araba satışları yaz sezonunda herkesin bildiği gibi ekonomi canlandığından araba satışları hareketleniyor, dolayısıyla yazın otomobil sektörü baya bir hareketli geçiyor. Mevcut indirimler ile ilgili biliyorsunuz bir uzatma olayı oldu. Yazın şu an baya bir hareketlilik var. Genelde A ve B ve C segmenti araçlar daha hızlı satılıyor" ifadelerini kullandı.



"Geçen senenin ilk 6 ayı çok iyiydi"



Daralmanın olduğunu ve sıkıntılı geçtiğini vurgulayan bir başka esnaf Oktay Mersin ise "sıkıntılı bir dönemde olduklarını vurguladı. Geçen seneye göre satışlarda yüzde 50'lik bir daralma olduğunu savunan Mersin, "Bu daralma sanırım önümüzdeki aylarda bir miktar düşecek. Geçen senenin ilk 6 ayı çok iyiydi çünkü ilk 6 ayı çok iyi olduğu için bu sene tabi kötü yüzde 50-55 civarında daralmaya işaret ediyor. Haziran, temmuz aylarından itibaren bir önceki seneye göre bakıldığı zaman bu kadar daralma gözükmeyecek. Baktığımızda genel olarak tüm sektörlerde bir daralma var. Bundan önce ki yıllara baktığımız zaman yaprak kıpırdamazdı deriz ya hani öyle bir pozisyon vardı şimdi en azından yaprak kıpırdıyor. Bir daralma olsa da hareket var buna da iyi tarafından bakıyorum. Bundan sonrasına baktığınız zaman ben iyimserim yani bundan çok kötü olacak diyenlere yanılıyorsunuz diyorum" diye konuştu.



"Banka kredi faiz olarak çok yüksek"



2'inci el galeri esnafından Fikret Dülgeroğlu ise faizlere dikkat çekerek şunları söyledi:



"Araba satışları çok hızlı değil 2'inci el özellikle yani yaz dönemi şu anda çok hızlı olması gerekiyor ama oturuyoruz tüm galericiler olarak bankla kredilerinin faizleri çok yüksek olduğu için kimse gidip de kredi çekip bir araç almıyor" dedi.



Hasar kaydının önemli olmadığını belirten Onur Özcanlı ise "Araba satışları şu anda biraz durgun faiz oranlarının yüksek olmasından dolayı şu anda piyasa yavaş, hasar kaydı boya arabalar için çok önemli şeyler değil" diye söyledi. - DENİZLİ

