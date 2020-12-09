Özel Denizli Tekden Hastanesi korona virüsle başarıyla mücadeleye devam ediyor - Son Dakika

Özel Denizli Tekden Hastanesi korona virüsle başarıyla mücadeleye devam ediyor

09.12.2020 11:22

Özel Denizli Tekden Hastanesi korona virüsle başarıyla mücadeleye devam ediyor Sağlığına kavuşan Şenay Işık; "Koronadan değil sağlığınızı kaybetmekten korkun" Başhekim Operatör Doktor Mehmet Tekin;

Özel Denizli Tekden Hastanesi korona virüsle başarıyla mücadeleye devam ediyor

Sağlığına kavuşan Şenay Işık;

"Koronadan değil sağlığınızı kaybetmekten korkun"

Başhekim Operatör Doktor Mehmet Tekin;

"Bu hastalık hastaneden yayılmıyor ve hastanede tedavi ediliyor"

"Korona virüsü grip veya başka hastalıklarla karıştırmayın"

DENİZLİ - Özel Denizli Tekden Hastanesi, korona virüs ile mücadele çalışmalarını başarıyla sürdürüyor. Denizli'de sağlık alanında birçok yeniliklere ve ilklere imza atan Özel Tekden Hastanesi, Virüsle mücadelede de başarılı bir çalışma sürdürüyor. Salgında erken teşhisin çok önemli olduğunu ve hastaların hastaneden korkmaması gerektiğini vurgulayan Başhekim Operatör Doktor Mehmet Tekin, "Bu hastalıkta ne kadar erken teşhis ve tedavi edilirse o kadar hızlı bir düzelme oluyor" dedi. Korona virüsü erken teşhis ile yenen Şenay Işık, "Koronadan değil sağlığınızı kaybetmekten korkun" diye konuştu.

Özel Denizli Tekden Hastanesi korona virüse karşı mücadelede hastalarına tedavide erken teşhis koyarak atlatmalarında önemli bir rol oynuyor. Korona virüs hastalığının erken teşhisin çok önemli olduğunu ve ilerleyen dönemlerde bu erken teşhisin konulmadığı zaman zatüreye döndürdüğünü belirtti. Çoğu hastalar hastaneden virüsün bulaşabileceğini düşünerekten hastaneye gitmezken Başhekim Operatör Doktor Mehmet Tekin ise hastanede hastalığa karşı hijyen kurallarına uyarak hastalara bakıldığı ve hastanelerin en sağlıklı virüs atlatma yolu olduğunu ifade etti. Hastaların en küçük şüphede bile hastanelere gidip ve erken teşhisin uygulanıp tedaviden sonra hızlı bir şekilde sağlığına kavuşması sağlanıyor.

"Koronadan değil sağlığınızı kaybetmekten korkun"

Özel Denizli Tekeden Hastanesi'nde erken teşhisin konulmasıyla beraber tedavi edilip sağlığına kavuşan Şenay Işık, koronadan değil de sağlığı kaybetmekten insanların korkması gerektiğini belirterek, "Korona olduğumun farkında değildim ben, böyle bir halsizlik vardı, hafif ateşim vardı. İkinci günde sırt ağrım seyretmeye başladı, sonra hastaneye geldim. Grip olduğumu düşünüyordum, korona olduğum aklıma gelmedi, sonra tomografi çekildi, test yapıldı. Sonra pozitif olduğumu öğrendim, hemen sağ olsun yatırdılar. Ondan sonra ilaç tedavisi ve serumdu derken ağır geçirdim. Ama çok şükür sağlığıma kavuştum, her şey çok güzel Göğüs Hastalıkları Uzmanı Pınar hanıma, benimle sürekli olarak ilgilenen Dahiliye Uzmanlarımıza, KBB uzmanlarımıza ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarımıza teşekkür ediyorum. Tekden Hastanesine çok teşekkür ediyorum, çok ilgilendiler gerçekten geç kalmayın öyle bir şüpheniz var ise kesinlikle gelin, korkmayın. Koronadan değil sağlığınızı kaybetmekten korkun. Her şey için çok teşekkür ediyorum, her şey çok iyiydi şimdi ise sağlığıma kavuştum, çok şükür evime gideceğim inşallah" dedi.

"Koronadan korktuğunuz kadar geç kalmaktan korkun"

Erken teşhiste hastalığın daha hızlı bir şekilde geçirildiğini belirten Özel Denizi Tekden Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Mehmet Tekin, "Bilindiği gibi bütün dünyayı kasıp kavuran korona salgınında memleketimizde etkilenmekte. Korana virüse karşı savaşta en önde sağlık çalışanları can siper hane mücadelelerini devam ettirmekte. Diğer insanlar korona virüsten korktukları kadar maalesef bunun tedbirlerini almakta üşengeçlik gösteriyorlar. Bu gösterdiğimiz üşengeçlik ve tembellik en çok sağlık çalışanlarının yorulmasına veya hastalığın yaygın bir şekilde ilerlemesine neden oluyor. Bizim söyleyeceğimiz koronadan korkuyorsunuz ama koronadan korktuğunuz kadar geç kalmaktan korkun. Bu hastalıkta ne kadar erken teşhis ve tedavi edilirse o kadar hızlı bir düzelme oluyor. Eğer hastalık ilerleyip ciğerlere yayıldığı ve zatüre oluştuğu zaman hastanede, yoğun bakımda yatış süresi, uzanmış tedavisi artmakta. Bunu için ne kadar erken teşhis ve tedavi edilirse o kadar yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. Bunu için hepinizin bildiği gibi PCR dediğimiz burun sülüntüsü bunun teşhisinde en önemli ve hızlı tanı yöntemi. Testlerimizi hızlı bir şekilde yaptığımız şekilde tanısını koyup tedavisine başlayabilmekteyiz" ifadelerini kullandı.

"Bu hastalık hastaneden yayılmıyor ve hastanede tedavi ediliyor"

Özel Denizli Tekden Hastanesi'nde hijyen kurallarına uyularaktan hastalara müdahale edildiğini ve hastanenin hastalara karşı bütün tedavilerde detaylı inceleme yapıldığını belirten Doktor Mehmet Tekin, "PCR sülüntüsü testi yanında kan ile bakılan antikor testimiz hızlı tanı testlerimizde hastalığı erken teşhiste mücadelemizi devam ettiriyoruz. Şenay Hanım bizim bugün taburcu ettiğimiz iyileşip sağlığına kavuşan hastalarımızdan bir tanesi. Bu süreç yerine göre bazen hafif geçebilir ama bazen de ağır kinomino zatüre gibi akciğer sorunlarına neden olabilmekte. Tüm memleketimizden istediğimiz koronadan korktuğunuz kadar geç kalmaktan korkun. Hastaneye gelmekten korkamayın. Bu hastalık hastaneden yayılmıyor ve hastanede tedavi ediliyor. Burada bütün çalışanlar zaten hijyen kurallarına uyarak tedavilerini yapmaktalar. Burası hastanede tedavi yeri ve hastalık bulaşma yeri değil. Bunun için en ufak şüphe ve rahatsızlığınız varsa mutlaka doktora müracaat edip testinizi yaptırın" diye konuştu.

"Korona virüsü grip veya başka hastalıklarla karıştırmayın"

Herhangi rahatsızlığın korona virüsle karıştırılmaması gerektiğini söyleyen Doktor Tekin, "Hepiniz bildiği gibi koku duyusunun gitmesi bazı inşalarda olurken bazılarında olmayabiliyor. Benim koku duyum kaybolmadı veya ateşim yok ama birazcık öksürük, sırt ağrım var gibi kritik belirtiler olabilir. Sakın bunu grip veya başka hastalıklarla karıştırmayın. Bir an önce gelip testinizi yaptırın ve sağlığınıza kavuşun diyoruz. Hastamız Şenay Hanım'a bundan sonraki hayatında sağlıklı uzun ömür diliyoruz" şeklinde konuştu.

Özel Denizli Tekden Hastanesi korona virüsle başarıyla mücadeleye devam ediyor
Özel Denizli Tekden Hastanesi korona virüsle başarıyla mücadeleye devam ediyor
Özel Denizli Tekden Hastanesi korona virüsle başarıyla mücadeleye devam ediyor
Özel Denizli Tekden Hastanesi korona virüsle başarıyla mücadeleye devam ediyor

Koronavirüs, Denizli, Grip, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Özel Denizli Tekden Hastanesi korona virüsle başarıyla mücadeleye devam ediyor - Son Dakika


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