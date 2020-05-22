(Özel) Depremde hasar gören İstanbul Tıp Fakültesi'nde yerinde dönüşüm devam ediyor - Son Dakika

(Özel) Depremde hasar gören İstanbul Tıp Fakültesi'nde yerinde dönüşüm devam ediyor

İstanbul'da meydana gelen 5.8'lik depremde hasar gören İstanbul Tıp Fakültesi'nde (ÇAPA) yerinde dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

(Özel) Depremde hasar gören İstanbul Tıp Fakültesi'nde yerinde dönüşüm devam ediyor, System.String[]

İstanbul'da meydana gelen 5.8'lik depremde hasar gören İstanbul Tıp Fakültesi'nde (ÇAPA) yerinde dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Bir yanda yıkılan hasarlı binaların yapımı sürerken, bir yanda da sağlık hizmetleri veriliyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Tufan Tükek, çelik konstrüksiyon ilk binanın Ağustos ayında tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadelede etkin rol oynayan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde yeniden yapılanma çalışmaları da devam ediyor. İstanbul'da meydana gelen 5.8'lik depremde hasar gören binaların bir kısmının yıkım işlemi son bularak arkeolojik kazı çalışmalarına başlandı. Arkeolojik çalışmaların bittiği alanlarda çelik konstrüksiyon binaların yapımına hız kazandırıldı. İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki çalışmaları Fakülte Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek anlattı.


"Ciddi ameliyatların yapıldığı 300 yataklı bir hastane binası planladık"


Çalışmalar hakkında bilgi veren Tükek, "Eylül depreminden sonra yapılan incelemelerde biliyorsunuz Behçet Kütüphanesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Temel Bilimler binasının hasarlı olduğu ve kullanılamaz olduğu rapor edilmişti ve bunun üzerine o binalar boşaltılmıştı. Biz de şimdi Behçet Kütüphanesi'nin olduğu bölümü yıkıyoruz. Diş Hekimliği Fakültesi gördüğünüz gibi yıkıldı. Behçet Kütüphanesi'ni yıkıyoruz. Daha sonra Temel Bilimler binasını yıkacağız. O alanda oluşan boşluğa da yine 300 yataklı, kullanımı çok kolay, acil ünitelerinin olduğu, yanık ünitelerinin olduğu, yoğun bakım ünitelerinin olduğu, ameliyatlarının çok hızlı bir şekilde yapıldığı, travmatolojinin olduğu, çok ciddi ameliyatların yapıldığı 300 yataklı bir hastane binası planladık. Onun da projelerini hazırladık ve inşallah bu süreç içerisinde onları da yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.


"Korona'da ön planda savaşan bölümlerin olduğu bir bina buraya planlıyoruz"


Çalışmalar kapsamında arkeolojik kazıların da başlatıldığını belirten Tükek, "Arkeolojik kazı sonrasında da bu arada projesi hazırlandı. Bir Dahili Tıp Bilimleri, enfeksiyon, iç hastalıkları, göğüs hastalıkları gibi korona virüste ön planda savaşan bölümlerin olduğu bir bina buraya planlıyoruz. Özellikle 38 bin metrekarelik bir binanın burada inşallah bu arkeolojik kazı çalışmaları bittikten sonra temel atıp inşaatına başlamayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.


"9 bin metrekarelik bir çelik konstrüksiyonlu bina oluşturuyoruz"


Eski Çocuk Hastalıkları binasının hasarlı olduğunu hatırlatan Tükek, "O binayı yıkmıştık. Şimdi o çocuk binasının orada da 9 bin metrekarelik bir çelik konstrüksiyonlu bina oluşturuyoruz. Ağustos ayında bitmesini planlıyoruz. O binaya da Nöroloji ve Beyin Cerrahisi bölümlerini taşımayı planlıyoruz. Orada yoğun bakımları, ameliyathaneleri olan hakikaten güzel bir yer yapıyoruz. Şu an üçüncü katı çıkıldı, 5 katlı şekilde planlandı. Her katı bin 800 metrekare olacak şekilde toplam 9 bin metrekare. İçinde 6 tane ameliyathane, 14 tane yoğun bakım ünitesi ve poliklinikleri, 130 yataklı bir hastane binası olarak planlıyoruz. Arkasından da Beyin Cerrahi ve Nörolojinin olduğu binayı yıkıp o binanın da hasarlı, daha doğrusu sıkıntılı olan binayı da yıkarak çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz" dedi.


"Güzel bir şekilde açılışını yapacağız"


Yapılanma çalışmalarının hastaların tedavisi konusunda aksaklık yaşatmadığını belirten dekan Tükek, "Gördüğünüz gibi çalışmaların olduğu alan ile bizim hastalara baktığımız alan birbirinden çok farklı yerlerde, bağımsız. Şu anda hiçbir sorun yok. Sizin de gördüğünüz üzere çalışmalar gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Dediğim gibi Ağustos ayı içerisinde o binayı teslim alıp güzel bir şekilde açılışını yapacağız ve halkımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.


"29 Mayıs Hastanesi İstanbul Tıp Fakültesi hizmetine verildi"


29 Mayıs Hastanesi'nin de İstanbul Tıp Fakültesi bünyesine katıldığını kaydeden Tükek, "29 Mayıs Hastanesi de Sağlık Bakanlığımız ile bir protokol imzalanarak İstanbul Tıp Fakültesi hizmetine verildi. Orada da ameliyathaneler yeterli değildi. Biz onu 8 ameliyathaneye çıkartarak yine Kulak Burun Boğaz, Göz ve Plastik Cerrahi birimlerimizi oraya taşımak sureti ile yine 130 yataklı bir hastane oluşturuyoruz. Şu anda mevcut hastaneyi restore ediyoruz daha doğrusu. İnşallah birimlerimizde oraya geçecek" diye konuştu.


"Hasarlı olan göz binasının yıkımına başlayacağız"


Ağustos ayında bir binanın daha yıkımına başlayacaklarını belirten Dekan Tükek, "Çelik konstrüksiyonlu binanın bitiminden hemen sonra yani Ağustos ayı içerisinde Ağustos'un sonlarına doğru hemen onun karşısındaki alanda, göz binası da taşındıktan sonra yine hasarlı olan göz binasının yıkımına başlayacağız. Göz binası da yıkıldıktan sonra oraya yine 5 bin metrekare alanı olan çelik konstrüksiyonlu bir poliklinik binası, özellikle çocuk kliniğinin faydalanacağı bir poliklinik binaları inşa etmeyi düşünüyoruz. Ona da Ağustos ayı gibi başlamayı düşünüyoruz" dedi.


"Hasdal bölgesinde yapılanmamız söz konusu olacak"


Eylül ayında meydana gelen deprem sonrasında fakülte çalışanlarında korku meydana geldiğini dile getiren dekan Tükek, "Hakikaten 1999 depremi de gören fakültemizde bir eskime söz konusuydu. Bu anlamda yenilenmeye ihtiyaç duyuyordu. Bu yenilenme sürecinin başlatılmış olması hakikaten hem çalışanlarımız hem de bizler tarafından çok mutluluk verici bir olay. Bununla birlikte Cumhurbaşkanımızın bize ifade ettiği ve vermeyi taahhüt ettiği Hasdal bölgesinde bir yapılanmamız söz konusu olacak. Orası ile alakalı da üniversitemiz tarafından projelerimiz tamamlandı ve bunlar gerekli yerlere teslim edildi. İnşallah önümüzdeki süreçte Hasdal bölgesinde de İstanbul Tıp Fakültesi'nin binalarının olacağını göreceğiz. O süreci takip etmek gerekiyor" diye konuştu. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 10:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel (Özel) Depremde hasar gören İstanbul Tıp Fakültesi'nde yerinde dönüşüm devam ediyor - Son Dakika

Son Dakika

İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler "Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" diyen Hande Ataizi çark etti: Patavatsızlık ettim Şarkıcı İrem Derici erkek tercihini anlattı: Kaslı, döşü kıllı esmerleri beğeniyorum Emrata yeni koleksiyonunu, eşiyle verdiği samimi pozlarla tanıttı Hande Erçel, yeni tanıştığı Kerem Bürsin'e övgü yağdırdı: Olağanüstü biri Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor Yeşilçam'ın Sultan'ı 15 yaşındaki haliyle hayran bıraktı Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe tepki gösterdi 46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi         
16:59
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık         
16:06
Mucize mi gerçekleşti? Düşen 107 kişilik uçaktan 1 kişinin sağ kurtulduğu iddia edildi Mucize mi gerçekleşti? Düşen 107 kişilik uçaktan 1 kişinin sağ kurtulduğu iddia edildi         
15:45
Son dakika: RTÜK, Sevda Noyan sözleri nedeniyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi Son dakika: RTÜK, Sevda Noyan sözleri nedeniyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi         
15:37
Emrata işleri büyütüyor! Yeni koleksiyonunu tanıtan eşiyle samimi pozlar verdi Emrata işleri büyütüyor! Yeni koleksiyonunu tanıtan eşiyle samimi pozlar verdi         
15:20
Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Alçaklar minareden müzik dinletiyor, CHP de zevk alıyor Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Alçaklar minareden müzik dinletiyor, CHP de zevk alıyor         
15:14
Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı         
15:12
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu         
15:08
Salgında atılan adımların etkisi kaç liraya ulaştı? Albayrak tek tek açıkladı Salgında atılan adımların etkisi kaç liraya ulaştı? Albayrak tek tek açıkladı         
15:07
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü         
15:04
Merkez Bankası rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı         
15:03
Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti         
14:51
Son dakika: İzmir'de, minareden müzik çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kadın tutuklandı Son dakika: İzmir'de, minareden müzik çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kadın tutuklandı         
14:49
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap         
14:45
Otogardaki 80 dükkanı sel bastı! Otogar esnafı, asfalt kazan İBB'yi suçladı Otogardaki 80 dükkanı sel bastı! Otogar esnafı, asfalt kazan İBB'yi suçladı         
14:33
Bahçeli'nin Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına AK Parti'den iki farklı yanıt geldi         
14:27
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı         
14:18
Sadece 2 hafta ömrü olan ters laleler, görenleri kendine hayran bırakıyor Sadece 2 hafta ömrü olan ters laleler, görenleri kendine hayran bırakıyor         
14:15
Trabzonspor, Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran ile prensipte anlaştı Trabzonspor, Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran ile prensipte anlaştı         
14:06
Ozan Tufan'ın karantina sürecinde aldığı kilolar, taraftarın tepkisini çekti Ozan Tufan'ın karantina sürecinde aldığı kilolar, taraftarın tepkisini çekti         
14:03
30 gündür vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı 30 gündür vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
13:46
Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler         
13:29
Yaşıtları gezerken o, 4 saatlik sokağa çıkma izninde işinin başına koştu Yaşıtları gezerken o, 4 saatlik sokağa çıkma izninde işinin başına koştu         
13:22
Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: Yolcuların tamamı hayatını kaybetti Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: Yolcuların tamamı hayatını kaybetti         
13:22
İnternet hızı rekoru kırıldı: Saniyede 44,2 terabayt İnternet hızı rekoru kırıldı: Saniyede 44,2 terabayt         
13:17
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz         
13:16
Beyoğlu'nda pes dedirten görüntü: Kargocu, apartman girişine idrarını yaptı Beyoğlu'nda pes dedirten görüntü: Kargocu, apartman girişine idrarını yaptı         
13:09
Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu pazarlarda aldı Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu pazarlarda aldı         
13:00
Pantheon tapınağının önündeki yol çöktü, ortaya çıkanlara kimse inanamadı Pantheon tapınağının önündeki yol çöktü, ortaya çıkanlara kimse inanamadı         
12:58
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı         
12:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2020 17:04:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel) Depremde hasar gören İstanbul Tıp Fakültesi'nde yerinde dönüşüm devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]