(Özel) Depremde minaresi yıkıldı, fırtınada kubbe kaplaması söküldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Depremde minaresi yıkıldı, fırtınada kubbe kaplaması söküldü - Son Dakika

(Özel) Depremde minaresi yıkıldı, fırtınada kubbe kaplaması söküldü

6 saat önce

Avcılar'de 26 Eylül'de meydana gelen deprem sonrası minaresi yıkılan caminin, fırtınada kubbesinin kaplaması sökülmüştü.

(Özel) Depremde minaresi yıkıldı, fırtınada kubbe kaplaması söküldü, System.String[]

Avcılar'de 26 Eylül'de meydana gelen deprem sonrası minaresi yıkılan caminin, fırtınada kubbesinin kaplaması sökülmüştü. Her gün binlerce insanın yanından geçip gittiği, avlusunu kullandığı cami tehlike saçmaya devam ederken, alınacak karar ile akıbetini bekliyor.


Silivri açıklarında 26 Eylül günü meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremde Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camisinin minarelerinden birisi yıkılmış diğeri hasar görmüştü. Minareleri kontrollü olarak sökülen caminin 2 gündür etkili olan fırtınada ise kubbesindeki kurşun kaplamalar söküldü. Kurşun kaplamaları sökülmüş halde bulunan cami görenleri korkutuyor.


Cami akıbetini bekliyor


Avcılar'ın girişinde ve E-5 karayolu kenarında bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin yanından genç yaşlı her gün binlerce insan geçiyor. İnsanların yoğun kullandığı güzergahta bulunan camiden alınan karot örneklerinin çıktığı ve yetkililerden akıbeti için onay beklediği biliniyor.


"Avcılar'ın girişi olduğu için insanlar buradan geçiyor"


Her gün caminin önünden geçmek zorunda olduğunu belirten vatandaşlardan Mevlüt Yaşar, "Tehlike arz ediyor. Büyük bir tehlike hem de. Rüzgarlı havalarda, kar yağmur yağdığında korkuyoruz. Buradan yandan geçiyoruz" dedi.


Mustafa Karasu bir diğer vatandaş ise, " Tehlikeli oluyor biz buradan devamlı geçiyoruz. Bizler buradan geçiyoruz daha dikkatli olunması gerekiyor. Rüzgarın etkisi ile daha kötü oldu kaplamalar. Avcılar'ın girişi olduğu için insanlar buradan geçiyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Avcılar, Deprem, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Manchester City, Koulibaly için 110 milyon euro ödemeye hazır
İran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi

Son Dakika Haberleri
20:18 Futbol: Hazırlık maçı: Beşiktaş: 2 - Mezokövesd-Zsory: 0 - Son Dakika
20:18 Şehit polis Fethi Sekin'in babasına otomobil hediye edildi - Son Dakika
20:17 PEGASUS HAVAYOLLARI, İRAN VE IRAK SEFERLERİNİ ASKIYA ALDI - Son Dakika
20:16 Pegasus Havayolları, İran ve Irak seferlerini askıya aldı - Son Dakika
20:16 Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşası onayına tepki Açıklaması - Son Dakika
18:30 Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü - Son Dakika
16:55 Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 20:20:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel) Depremde minaresi yıkıldı, fırtınada kubbe kaplaması söküldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]