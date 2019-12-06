(Özel) Depremin ardından Bozkurt'ta ibadet edilecek sadece 1 cami kaldı

Geçtiğimiz ağustos ayında 6 büyüklüğünde depremle sarsılan Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, yıkılan ve ağır hasar gören yapılar arasında camiler de yer alınca, ilçede ibadet edilecek sadece 1 cami kaldı. İlçe merkezindeki 2 camiye ağır hasarlı olduğu için girişlerine izin verilmezken, cuma namazları başta olmak üzere cemaatle kılınan namazlar çadırda ya da vatandaşlara ait teraslarda kılınmaya başlandı.



Bozkurt ilçesinde 8 Ağustos ta meydana gelen ve yıkıma neden olan 6 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda yapı yıkılırken, birçoğu da ağır hasar aldı. İlçede ağır hasarlı olduğu için kapatılan ve içine girilmesine izin verilmeyen yapılar arasında ilçe merkezindeki 2 cami de yer alıyor. İlçe sakinleri tek camide ibadetlerini yerine getirmeye çalışırken, bazı vatandaşlar ise evlerinin teraslarını ya da boş olan dükkanlarını ibadete açtı. İlçe merkezine AFAD tarafından geçici olarak kurulan büyük bir çadırda ise cuma namazları gibi cemaatle kılınması farz olan namazlar kılınıyor.



Depremin hemen ardından ağır hasar alan ve acil yıkılacak yapılar arasında yer alan yaklaşık 80 yıllık Tutluca Camisi de yıkılan camilerden birisi olmuştu.



Deprem sonrası İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlar tarafından hazırlanan raporlar sonrasında ilçe merkezindeki 2 cami ağır hasarlı olarak kayıtlara girdi. Camilerin kapıları kapatılarak içlerine girilmesi yasaklandı.



Vatandaşların birçoğu namazı teras ve çadırda kıldı



Artçı depremlerin halen devam ettiği ilçede vatandaşlar bir taraftan deprem ile yaşamaya alışırken, bir taraftan da ibadetlerini yerine getirmek için uğraş veriyor.



Bugün icra edilen cuma namazında ise ilçedeki tek camide yer bulanlar namazlarını burada kılarken, yer bulamayanlar ise önceden kurulan çadırda ve bir vatandaşın hayır amaçlı hizmete açtığı iş yerinin en üst katındaki terasta kıldı.



Vatandaşlar ilçedeki camilerin onarılıp ibadete açılmasını istiyor



İlçe sakinlerinden İsmail Dönmez, kış dönemi olmasına rağmen camilerin ağır hasarlı olduğunu ve girişlerin yasak olduğu için dışarıda namaz kıldıklarını söyledi. Dönmez özellikle Salı günleri semt pazarı kurulduğundan kalabalığın daha fazla olduğunu ve cemaatin dışarı taştığını kaydederek, "Çadırda cemaat kalabalık olduğu zaman dışarı taşıyor insanlar" dedi.



Halil Dinç isimli vatandaş ise tarihi değeri olan ve ağır hasar gören camilerden birisine gerekli izinler olmadığı, yani tadilat yapılamadığını ifade ederek, "İnşallah tadilat yapıldıktan sonra camimiz ibadete açılacak ve vatandaşlar bu dertten kurtulacak. Namaz kılmak bu kadar zorlu hale getirilmemeli" ifadelerini kullandı.



Cavit Kaya isimli bir başka ilçe sakini de cami olmadığı için teras ve boş dükkan gibi büyük yerlerde namaz kıldıklarını dile getirdi.



Öte yandan, hasarlı camilerin sadece avlusu cenaze merasimleri için kullanılıyor. - DENİZLİ