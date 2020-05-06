(Özel) Destek kredisiyle iş yerini yeniledi, heyecanla saç keseceği ilk günü bekliyor - Son Dakika

Zonguldak'ta 11 yıllık kuaför Tarkan Baldan, korona virüs tedbirleri nedeniyle 40 gündür kapalı olan iş yerini devlet destekli ihtiyaç kredisi ile yeniledi. Baldan, "Müşterilerimi çok özledim" diyerek heyecanla saç keseceği günü bekliyor.



Türkiye'de yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında yaklaşık 40 gün önce kuaför dükkanları da kapatıldı. Berber ve kuaförlerin 11 Mayıs günü açılacağı müjdesinin verilmesinin ardından Kilimli ilçesinde 11 yıldır kuaförlük yapan 26 yaşındaki Tarkan Baldan, heyecanla saç keseceği günü bekliyor.



Devlet bankasından aldığı destek kredisi ile iş yerini ve tıraş için kullanacağı eşyalarını baştan aşağıya yenileyen Baldan, alınan yeni kararlar doğrultusunda hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.



"Saç kesmeyi çok özledim"



40 günlük özlemin ardından yeniden saç keseceğinin kendisini heyecanlandırdığını ifade eden Tarkan Baldan, yaşadıklarını şöyle anlattı:



"Yaklaşık 11 seneden beri bu işi yapıyorum. İşimi çok özledim. Saç kesmeyi özledim. Müşterilerimi, eşimi dostumu özledim. Bu süreç zordu ama gayet güzel bir şekilde bu süreci atlatmaya çalışıyoruz. Tedbirlerimizi alacağız. Her şey bunu gerektiriyor. Artık eskisi gibi günlük sohbetimiz, muhabbetimiz olmayacak. Sosyal mesafemizi korumuş olacağız. Tedbirler kapsamında maskelerimiz, siperliklerimiz, dezenfektan spreylerimiz var. Saç kesimi sonrası tek kullanımlık bezler ve havlular aldık. Hijyene önem vereceğiz. Her tıraşta makine, makas ve taraklarımızı sterilizasyon makinesine sokup belirli bir süre bekleyeceğiz. Yeni müşteri geldiğinde tekrar onları hijyenik bir şekilde kullanacağız. Bu konuda de önlemimizi alacağız. Devlet destekli bir iş oldu. Devletimiz vatandaşı hiçbir şekilde mağdur etmedi. Biz de desteğimizi aldık, iş yerimizi yeniledik. 11 Mayıs gününü sabırsız bir şekilde bekliyorum. Saç kesmeyi çok özledim, müşterilerimize hizmet vermeyi çok özledim." - ZONGULDAK