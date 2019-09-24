Kayseri'de yaşayan ve 100 yaşında olan Gülizar Polat, kendisini ziyaret eden Murat Duru'nun kaymakam olduğuna İçişleri Bakanlığı'nın vermiş olduğu kimliği gördükten sonra inandı ve, "Devletim geldi bak kurban olurum" diyerek gözyaşı döktü.



Develi'nin Kabaklı mahallesinde yaşayan ve oğlu Selahattin Polat ile birlikte yaşayan 1919 doğumlu Gülizar Polat, ilerleyen yaşına rağmen tüm işlerini kendi yapıyor. 15 yıl önce eşi Abdullah Polat'ın vefat ettiğini ve o günden sonra oğlu Selahattin Polat ile birlikte kaldığını anlatan Gülizar Polat, "Eşim Abdullah hasta yatıyordu. 'Gülizar, ağlama sil gözünün yaşını vasiyetimi dinle' dedi. Ben de sen kalk da ben öleyim dedim. Bana 'Yok kimse kimsenin yerine ölmez kader öyleymiş' dedi. 'Gülizar, evdeki ışığı kapattırma, kapımı kilitletme, abdestini al namazını kıl o bana yeter' dedi. Bir daha ses yok. Gözünü öptüm yüzlerini sevdim ama yok ses yok. Gelini kaldırdım baban konuşmuyor dedim, gelin kalktı baktı yok ölmüş. Ben böyle günler gördüm. Allah kimsenin ciğerini yakmasın benim daha ciğerim yanıyor, ben hala evimizde o konuşuyor sanıyorum, ağlaya ağlaya gözlerim görmez oldu" diyerek eşinin vefat ettiği günü anlattı.



Kendisini Develi Kaymakamı Murat Duru'nun ziyaret edeceği söylendiğinde, hayatı boyunca hiç kaymakam görmediğini söyledi. Develi Kaymakamı Murat Duru'nun eve girişinde, "Devletim geldi bak, kurban olurum devletime" diyerek boynuna sarılan ve öpen Gülizar Polat, "Derdin varsa gidersin devlete anlatırsın" diye konuştu.



Develi Kaymakamı Murat Duru ise, "Develi Kaymakamı Murat Duru "Devlet sizin için var burada devletimiz bizi görevlendirdi Develi Kaymakamıyız. Develimiz de 65 bin insanımın yaşıyor. Bu 65 bin insanımızın hepsine hizmet edelim diye devlet bizleri gönderdi. Biz şuan genciz ama zaman geçince bizde yaşlanacağız o yüzden yaşlılarımızın kıymetini bilmek durumundayız, eğer ki biz yaşlılarımıza iyi bakmazsak, devletimiz bakmazsa o zaman sosyal devlet olma özelliğini yitirir. İyi bir devlet olmaz, iyi devlet yaşlılarına bakacak onlar ile ilgilenecek. Bizlerde yaşlanacağız eğer biz yaşlılarımıza iyi bakmazsak bizde yaşlanınca kimse bize bakmaz. O yüzden hem gelinler hem evlatlar yaşlılara saygı gösterecek ona bakacak ilgilenecek çünkü herkes yaşlanacak. Eğer yaşlılarımızla ilgilenmezsek Allah razı olmaz. O yüzden devletimiz yaşlılara ihtiyaç sahiplerine her türlü katkıyı sağlıyor yardımı sağlıyor. Biz her zaman yaşlılarımızın yanındayız, Allah hepimize sağlıklı uzun ömürler versin" diye konuştu.



Sohbet sırasında çocuklarına, "Beni kandırıyorsunuz devlet diye. Devlet bizim gibi kulların ayağına gelir mi?" diyen Gülizar Polat'ı Develi Kaymakamı Murat Duru, İçişleri Bakanlığı'nın vermiş olduğu kimliği göstererek kaymakam olduğuna inandırdı. - KAYSERİ