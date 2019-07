(Özel) Dinçer'den belediyelere: "Kent merkezini güzelleştirin. Yoksa hepimiz birden batacağız"

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, kent merkezindeki esnafın günden güne eridiğini belirterek, belediyeleri derhal harekete geçmeye çağırdı.

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, kent merkezindeki esnafın günden güne eridiğini belirterek, belediyeleri derhal harekete geçmeye çağırdı. Merkezin güzelleştirilmesi ve cazibe merkezi haline getirilmesi için bir an önce çalışma başlatılmasını isteyen Dinçer, "Yoksa hepimiz birden batacağız" dedi.



Esnaf ve sanatkarlar, içinde bulundukları darboğazı aşabilmek ve ayakta kalabilmek için merkezi idareden beklentilerinin yanında yerel idarelerden de sıkıntılarını çözmesini istiyorlar. Çarpık kentleşmenin getirdiği ulaşım sorununa ek, seyyar satıcıların yeniden çoğalmasından, büyük alışveriş merkezlerinin de kent içine yayılmasından belediyeleri sorumlu tutan esnaf, kentin kalbi konumundaki Akdeniz ilçe merkezinin bir an önce yeniden düzenlenmesini ve bir cazibe merkezi haline getirilmesini talep ediyor.



"Albenili hale getirmezsek insanlar merkeze niye gelsin"



Mersin ESOB Başkanı Dinçer, esnaf ve sanatkarların özellikle kent merkezinde yaşadıkları sorunları, belediyelerden beklentilerini ve çözüm önerilerini İHA muhabirine anlattı. Dinçer, şehrin yanlış planlanması, imarın yanlış yapılması ve bir takım olumsuz icraatlar nedeniyle şehir merkezinde esnafın iş yapamadığını söyledi. Merkezdeki çarşıların çok eski olduğunu ve cazibesini yitirdiğini belirten Dinçer, en önemli sorunların başında ise otopark yokluğunun geldiğini vurguladı. Merkeze gelen insanların, otopark olmadığı için araçlarını koyacak yer bulamadıklarını ifade eden Dinçer, "Halkı merkeze toplayacak, bir aktivite yapılacak hiç alan yok. Bu durumda çarşının içindeki esnaf nasıl iş yapacak? Alışveriş merkezlerine gelişigüzel verilen izinler nedeniyle şehrin merkezi Pozcu'ya kaydı. İnsanlar artık kent merkezine gelmez oldu. Burayı cazip hale getirmezsek insanları buraya nasıl çekeceğiz? Buranın ulaşım ve otopark sorununu çözmezsen, çarşıyı ve esnafın yoğun olduğu bölgeleri güzelleştirmezsek, albenili hale getirmezsek bu insanlar merkeze niye gelsin?" diye konuştu.



"Merkezde esnaf siftah yapmadan iş yeri kapatıyor"



Çamlıbel'i de içine alan ve Müftü Deresi'ne kadar uzanan koridorda artık esnafın siftah yapmadan iş yeri kapattığına dikkat çeken Dinçer, halk arasında Hastane Caddesi olarak bilinen Kuvay-i Milliye Caddesinde eskiden yer bulunamazken, şimdi kiralık dükkan sayısında patlama olduğunu vurgulayarak, "Buralar şehrin en gözde yerleriydi. Son dönemde caddede boş dükkandan geçilmiyor. Esnaf gün gün eriyor" ifadelerini kullandı.



Geçmiş dönemde çözülen seyyar satıcı sorununun da yeniden hortladığını belirten Dinçer, özellikle Ramazan Bayramında şehrin sokaklarının adeta panayıra döndüğünü söyleyerek tepkisini dile getirdi. Dinçer, "Önleri seyyarlar ve sergilerle dolu olan sabit esnaf bayramda iş yapamadı. Biz, bu insanların haklarını korumak zorundayız. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri uyumlu bir çalışmayla derhal bu seyyar satıcı sorununu çözmeli" şeklinde konuştu.



"Yerel idarelere sesleniyorum; şehir merkezini derhal planlayalım ve cazibe merkezi yapalım"



Şehir merkezinin çekici hale getirilmesi için de bir an önce çalışma başlatılması gerektiğinin altını çizen Dinçer, şöyle devam etti: "Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere ilçe belediyelerimiz derhal uyumlu bir çalışma içerisine girip, şehrin merkezini hep birlikte güzelleştirmemiz gerekiyor. Kentsel dönüşümse en alası işte merkez. Merkezden başlayacaksınız. Önce merkezi bir güzelleştireceğiz. Turist gelse oturtacak, gezdirecek yerimiz yok. İnsanlar eşini, çocuğunu alıp gittiğinde çarşıda rahat alışveriş yapabilecekleri ortamlarımız yok. Yerel idarelere sesleniyorum; şehir merkezini derhal planlayalım, esnafımız mağdur olmadan bu bölgeyi modern, güzel bir cazibe merkezi haline getirelim. Zafer Çarşısı, Kasaplar Çarşısı, Balık Pazarı ve Çamlıbel'e kadar bu bölgeyi ele alalım. Ne hikmetse yıllardır kent merkeziyle ilgili bir türlü proje çıkmıyor. Geçtiğimiz 5 sene projesini bekledik, ondan önce zaten 15 sene aynı şekilde uğraştık ama maalesef Mersin merkezle ilgili yerel idareleri bir türlü hareketlendiremedik."



"Şehir merkezindeki esnafımız kan kaybediyor. Merkezin imajını yenilememiz gerekiyor"



Akdeniz Kaymakamlığının zorlaması ve Kalkınma Bakanlığının finansmanıyla Çiçek Pasajı'nın yenilendiğini ve çok da güzel olduğunu belirten Dinçer, "Bunu Çamlıbel'e kadar devam ettirelim. Balıkçı Barınağını albenisi olan bir konuma getirelim, Atatürk Parkı'nı artık mezbelelikten kurtaralım, insanların yoğun olarak aktığı bir yer olsun. Artık şehrin merkezini güzelleştirelim. Yerel idare yönünden de çok sıkıntılarımız var. Esnaf niye iş yapamıyor? Müşteri gelmezse esnaf iş yapar mı? İnsanlar gelmiyor. Belli alışveriş merkezlerine gidip akşama kadar orada zaman geçiriyor. Mersin merkezde zaman geçirilebilecek alanlar oluşturmamız, çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikleri bu alanlarda yapmamız lazım. Buranın imajını yenilememiz gerekiyor. Şehir merkezindeki esnafımız gün gün kan kaybediyor. Bu da milli ekonomiye darbe vuruyor" dedi.



"Büyükşehir ve Akdeniz el ele vererek, şehrin merkezini güzelleştirmek için harekete geçsin"



Kent merkezinin yenilenmesi ve çekim noktası haline getirilmesinde özellikle Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Belediyesinin çok uyumlu çalışmaları gerektiğini vurgulayan Dinçer, "Artık seçim bitti. Herkes artık partizanlığı bir kenara bıraksın, Büyükşehir Meclis bir an önce işler hale gelsin. Bir taraftan da Büyükşehir ve Akdeniz el ele vererek, şehrin merkezini güzelleştirmek için harekete geçsin. Milletvekillerimizi de arkamıza alıp Mersin için çalışmamız gerekiyor. Artık siyasi rozetleri kaldıracaksınız. Ne hizmet verirseniz 5 sene sonra karşınıza o çıkacak. O yüzden belediye başkanlarımıza çağrıda bulunuyorum; bir an önce kısır çekişmeler bitsin, normale dönelim, Mersin'in güzelleştirilmesine yönelik hep beraber oturup konuşalım. Mersin için neler yapılabiliyorsa, kimden ne alınması, kimden ne istenmesi gerekiyorsa tüm Mersin olarak birleşelim ve gidelim isteyelim. Biz varız bu işe" diye konuştu.



"Şehrin tüm bileşenleriyle beraber oturalım ve şehri planlayalım"



Bir kentte esnaf ve sanatkar olmazsa o kentin huzurunun da olamayacağına işaret eden Dinçer, huzuru esnaf ve sanatkarın sağladığını dile getirerek, şunları söyledi: "Şehir olarak özümüze dönmemiz gerekiyor. Ulaşım sorunu yaşıyoruz ama AVM'lere izin veriyoruz. Onlar şehir dışında olsa o trafik yoğunluğu olmayacak şehrin içerisinde. Bütün bunları komple ele alıp, gerçekten bu şehir düşünülüyorsa şehrin tüm bileşenleriyle beraber oturalım ve şehri planlayalım. Aksi takdirde esnaf sanatkarın ayakta kalması mümkün değil. 10 yılda 32 bin 500 esnaf kepenk kapatmış bu şehirde; 2,5 milyar lira milli servet çöpe gitmiş. Kapanan her iş yerinde 2-3 kişinin çalıştırıldığını düşünün; devasa rakamlar ortaya çıkıyor. Esnaf, dile getirdiğimiz bu planlamalarla kurtulur. Belediyelerin, şehirdeki alışveriş potansiyelini yükseltecek, insanları şehrin içerisine çekebilecek bir takım düzenlemeleri yapmaları gerekiyor. Bunları yaparsak bu çark döner. Yoksa sürekli birbirimize zarar vererek hepimiz birden batacağız." - MERSİN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

