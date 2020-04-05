Özel diş hekimlerinden mali destek isteği

ADANA Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Fatih Güler, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerdiği 'Acil Diş Hekimliği Hizmetleri' çerçevesinde kalarak hastalara hijyenik tedbirlerle hizmet vermeyi sürdürdüklerini belirtti. Dt. Güler, özelde çalışan diş hekimleri ile tüm özel sağlık kuruluşlarının bu hizmetlerini devam ettirebilmesi için mali desteğe ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Adana Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Fatih Güler, yaptığı yazılı açıklamada, Bilim Kurulu'nun ve Türkiye Diş Hekimleri Birliği'nin (TDB) önerdiği tüm hijyenik önlemleri alarak hizmet vermeyi sürdürdüklerini belirtti. Dt. Fatih Güler, "Kamu yararı adına, riski gözeterek kamu hizmetini önceleyerek çalışmaktayız. Ayrıca gelen her hastamızı pandemide nasıl davranılması konusunda eğitip, bilinçlendirmeye de çalışmaktayız" dedi.

KDV ORANI YÜZDE BİR'E DÜŞÜRÜLSÜN

Özelde çalışan diş hekimleri ile tüm özel sağlık kuruluşlarının hizmetlerini devam ettirebilmesi için mali desteğe ihtiyaçları olduğunu belirten Dt. Güler, açıklamasında şu konulara dikkat çekti:

"Acil diş hekimliği hizmetlerinin devamı için çeşitli önlemlerin alınmasını yetkili kurumlardan talep ediyoruz. 2020 Nisan ayından başlamak üzere tüm özel sağlık kuruluşlarında KDV oranının yüzde bire düşürülmesi, bu uygulamanın 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 01 Nisan 2020 tarihinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar tüm özel sağlık kuruluşlarının gelir vergisi oranlarının kademeli olarak azaltılması da taleplerimizden bir tanesi. Elektrik ve doğal gazda uygulanacak olan son 3 ay ortalamasının baz alınması yerine, bir önceki yılın Nisan, Mayıs, Haziran aylarındaki tüketimin tüm konutlarda ve özel sağlık kuruluşlarında veri olarak kabul edilmesi ve bu süre zarfında bir önceki yılın tüketimin yüzde 50'sinin faturalandırılması lazım. Pandemi devam ettiği sürece de yüzde 50 uygulamasının devam ettirilmesinin daha uygun olacağını düşünmekteyiz. Bu uygulamaların kabulü için Maliye ve Enerji Bakanlığı'nı sesimizi duymaya davet ediyoruz."