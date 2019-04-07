Özel) Diyarbakırlı İki Arkadaş, Kitap Satarak Ailelerine Destek Oluyor

- ÖZEL) Diyarbakırlı iki arkadaş, kitap satarak ailelerine destek oluyor
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur
ilçesinde ikamet eden 12 yaşındaki Ayetullah Yurt ile 11 yaşındaki İslam İçten isimli iki arkadaş, ucuzluk pazarından aldıkları kitapları satarak hem okul harçlıklarını çıkarıyor hem de ailelerine destek oluyor.
Ortaokul öğrencilerin Ayetullah Yurt ile İslam İçten, derslerinden arta kalan boş zamanlarında çalışarak ailelerine yardımcı oluyor. Bazen kuru yemiş ve simit satan iki arkadaş bazen de ucuzluk pazarından aldıkları çocuk hikaye kitaplarını satarak harçlıklarını çıkarıp ailelerine yardımcı oluyor.
Ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Ayetullah Yurt, 7 kardeşi olduğunu ve ailesinden kimsenin çalışmadığını söyledi. Caddelerde kitap satarak okul harçlığını çıkardığını ve ailesine destek olduğunu belirten Yurt, "Bazen kitap, bazen kuru yemiş bazen de simit satıyorum. Eğitimime devam ediyorum, derslerimden boşta kalan zamanlarda çalışıyorum, sorumluluk alıyorum. Ailemden kimse çalışmıyor, ben onlara yük olmak istemiyorum ve biraz da katkıda bulunmak istiyorum. Bu nedenle de boş zamanlarımda çalışıyorum" dedi.
Ortaokul öğrencisi olan İslam İçten ise, 5 kardeş olduklarını ve Ayetullah gibi boş zamanlarında çalıştığını söyledi. Okul harçlığını çıkarmak ve ailesine yük olmamak için çalıştığını kaydeden İçten, "Ucuzluk pazarından aldığımız kitapları caddelerde satıyoruz, kitap okumayan insan renksiz kalır. Sorumluluk alıyoruz ve ailemize destek oluyoruz" diye konuştu.