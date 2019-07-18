Son Dakika Haberleri: (Özel) Dizide hem oyuncu, hem de tasarımcı
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(Özel) Dizide hem oyuncu, hem de tasarımcı

1 saat önce

TRT'nin sevilen dizisi Tozkoparan'a geleneksel Türk okçuluğu desteği Bursa'dan geliyor.

(Özel) Dizide hem oyuncu, hem de tasarımcı, System.String[]
TRT'nin sevilen dizisi Tozkoparan'a geleneksel Türk okçuluğu desteği Bursa'dan geliyor. 26 yıldır okçulukla ilgilenen ve Kültür Bakanlığı miras taşıyıcı unvanına sahip Orhan Parlağı, sevilen dizi için hem malzemeler üretiyor, hem de rol alıyor.

Osmanlı Devleti'ne payitahtlık eden Bursa'da tarihi surlarda bulunan okçuluk atölyesinde yüzlerce yıllık geleneğimiz yaşatılıyor. "Surların içinde, tarihi bir yerde, tarihi bir işi, ecdadımızın yadigarı olan bir mesleği yürütmeye çalışıyoruz" diyen geleneksel Türk okçuluğu antrenörü Orhan Parlağı, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen surların içindeki atölyesinde okçuluğa dair bütün malzemeleri imal ediyor. Parlağı, bu malzemeleri hem kendi kullanıyor, hem de TRT' de yayınlanan Tozkoparan dizisine kaynak sağlıyor. Dizide zaman zaman da rol alan Parlağı, sevilen dizi için ok, menzil taşı, zihgir, tirkeş, temren, sadak gibi okçuluk malzemeleri yapıyor.

Tozkoparan dizisi gençlere ilham oldu

TRT'nin sevilen çocuk dizisi Tozkoparan'ı diziyi izleyen gençlerin geleneksel Türk okçuluğuna büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Orhan Parlağı, "Diziyi izledikten sonra sadece bu kulübe gelen 40'ın üzerinde öğrenci var. Ülke çapında başka kulüplere olan ilgiden çok daha fazla alaka var. Çocuklar diziyi sevdi ve dizi karakterlerini örnek edinmeye başladılar" dedi. - BURSA
Tozkoparan, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:02 Kaynak: İHA
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