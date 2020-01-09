(Özel) Doğal güzelliğiyle büyüleyen Kartepe havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Doğal güzelliğiyle büyüleyen Kartepe havadan görüntülendi - Son Dakika

(Özel) Doğal güzelliğiyle büyüleyen Kartepe havadan görüntülendi

6 saat önce

Her yıl binlerce turistin akın ettiği Kartepe'de kar kalınlığı 140 santimetreye ulaşırken, görenleri büyüleyen kar manzarası ise havadan görüntülendi.

(Özel) Doğal güzelliğiyle büyüleyen Kartepe havadan görüntülendi, System.String[]

Her yıl binlerce turistin akın ettiği Kartepe'de kar kalınlığı 140 santimetreye ulaşırken, görenleri büyüleyen kar manzarası ise havadan görüntülendi.


Kocaeli'nin Kartepe ilçesi sınırları ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce turistin akın ettiği Samanlı dağlarının zirvesinde kar kalınlığı 140 santimetreye ulaştı. Son bir haftada zirvede devam eden kar yağışı sonrası oluşan doğal güzellikler ise havadan görüntülendi. İstanbul'un hemen yanı başında bulunan Samanlı dağlarının zirvesinde bulunan Kartepe kayak merkezleri, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Yılbaşı öncesinde başlayan kar yağışıyla doğal güzelliğiyle bilinen bölge beyaza büründü. Beyaz gelinliğini giyen Samanlı dağlarının zirvesinde Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasının birleşmesiyle oluşan doğal güzellik kartpostallık görüntüler oluşturdu. - KOCAELİ

Kocaeli, Kartepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:35 Kaynak: İHA
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