(Özel) Dostluğun böylesi görülmedi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yıllar önce sokakta felçli olarak bulunan köpek, geçici olarak alındığı hayvan barınağının ömür boyu misafiri oldu. Barınak çalışanlarının mavi renkli gözlerinden dolayı "Kurt" ismini verdiği köpek, ömrünün geri kalanını barınakta huzur içinde geçiriyor. Barınak veteriner hekimi Metin Şenpınar, "O artık bizim ferdimiz. Ailemizden biri oldu. Kurt burada bizimle beraber yaşamını devam ettiriyor" dedi.



Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'nde insanla hayvan arasında eşine az rastlanır bir dostluk hikayesi ortaya çıktı. Yaklaşık 5 yıl önce Lüleburgaz kamyon garajında bir köpeğin yürüyemediği ihbarını alan Lüleburgaz Belediyesi Veterinerlik Birimi yetkilileri, köpeği tedavi etmek üzere hayvan bakım evine götürdü.



Geçici geldi kalıcı oldu



Lüleburgaz Geçici Hayvan Bakım Evi'nde tedavisi yapılıp serbest bırakılması planlanan ve gözlerinin renginden dolayı "Kurt" ismi verilen talihsiz köpekle barınak çalışanları arasında büyük bir bağ gelişti. Hayvanın sağlık durumu düzelse dahi yürüyemediği için sokakta yaşayamayacağını ve özel bakıma ihtiyacı olduğunu gören barınak personeli Kurt'a 4.5 yıldır bakmaya başladı. Barınağa geçici diye gelen "Kurt" şimdi artık barınağın kalıcı üyelerinden biri haline geldi.



Yavrularını barınakta büyüttü



Her gün rutin kontrolleri ve beslemesi yapılan Kurt, kaslarının da tembelleşmemesi için barınağın ortasındaki köpekler için yapılan gezinti alanına bırakılıyor. Barınağa ilk getirildiğinde gebe olduğu öğrenilen Kurt'un yavrularının da sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiği ve sahiplendirildiği öğrenildi. Yavrularını barınakta büyüten Kurt, artık ömrünün geri kalanını insan dostlarıyla birlikte geçiriyor.



"Bu bizim görevimiz"



Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Lüleburgaz Belediyesi veteriner hekimi Metin Şenpınar, "Yaklaşık 4.5 yıl önce biz Kurt'u sokaktan aldık. Buraya geldi. Burada biz bakım ve tedavisini yapıyoruz. Spastik bir kas rahatsızlığı var. Bir koordinasyon bozukluğu var ama yaşamını devam ettiriyor. Bu zaten aslında bizim görevlerimizden birisi. Güçten düşmüş, rahatsızlığı olan, dışarıda yaşayamayacak hayvanları hayvan bakım evinde tedavi ettiriyoruz. Bakımı, beslemesi ve gerekli olan tedavileri yapılıyor" şeklinde konuştu.



"Özel bakıma ihtiyacı var"



Kurtla aralarında büyük bir bağ oluştuğunu kaydeden Şenpınar, sıcak bakmasalar da iyi bakılması durumunda Kurt'u sahiplendirebileceklerini söyledi. Şenpınar, "Kurt, normalde özel bakıma ihtiyacı olan bir hayvan. Burada bakımı devam ediyor. Ancak bize garantiyi verebilecek, Kurtla özel olarak ilgilenebilecek, bizim de tekrar denetim yapabileceğimiz şekilde sahiplendirilebilir. Ama genel olarak özel bakıma ihtiyacı olan bir can dostumuz" dedi.



"O da artık bizim ferdimiz"



Kurt'u çok sevdiğini söyleyen Şenpınar, "Hayvanlar sevildiğini anlıyor. Onlarla aramızda bir iletişim var. Besliyoruz, ilgileniyoruz. Onları seviyoruz. Günümüzü artık onlarla geçiriyoruz. O da artık bizim ferdimiz. Aileden biri. Bizimle beraber yaşamını devam ettiriyor" ifadelerini kullandı. - KIRKLARELİ