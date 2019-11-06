(Özel) Drift yapan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 46 TL ceza

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobiliyle drift yaparak ilerleyen ehliyetsiz sürücüye polis ekipleri tarafından toplam 9 bin 46 TL para cezası kesildi.



Şehir içi güvenlik kameralarına yansıyan sürücünün kimliğinin O.Y. olduğunu tespit eden polis, sürücüye ve araç sahibine drift yapmaktan ve ehliyetsiz araç kullanmaktan toplam 9 bin 46 TL idari para cezası uyguladı. Öte yandan sürücü hakkında trafiği tehlikeye düşürmek suçundan soruşturma başlatıldı.



Akıllara durgunluk veren olay geçtiğimiz Cumartesi saat 23.50 sıralarında meydana geldi. Durak Mahallesi'nden E-5'e bir sürücünün drift yaparak ilerlediği ihbarını alan polis ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Ancak trafiği tehlikeye düşürerek hızlı bir şekilde seyir halinde olan O.Y. isimli sürücü polisten kaçarak kayıplara karıştı.



Kameralara yakalandı



Sürücünün peşini bırakmayan Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaptıkları teknik takip sonucu kent içindeki ilçe içindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonunda O.Y'nin siyah otomobiliyle en son İstasyon Caddesi ışıklar bölgesinden drift yaparak Edirne istikametine döndüğü görüldü. Kamera kayıtlarından plakası da tespit edilen O.Y'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.



Evde bulundu



Takip sonucu polis ekipleri O.Y'nin adresine gitti. Evinde bulunan O.Y'nin ehliyetine daha önceden el konulduğunu tespit eden polis ekipleri, O.Y'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 18 TL, araç sahibine de ehliyetsiz bir kişiye aracını verdiği için 2 bin 18 TL para cezası kesti. Bunun yanı sıra O.Y'ye drift yaptığı için de 5 bin 10 TL para cezası kesildi. Yaşanan olayla ilgili polis ekipleri toplam 9 bin 46 TL para cezası kesmiş oldu.



Öte yandan yapılan tahkikat sonucunda O.Y. hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan dosya açıldı. O.Y. en kısa sürede bu suçlamayla hakim karşısına çıkacak. - KIRKLARELİ