Son Dakika Haberleri: (Özel) Dut ağacı yapılan aşılamayla Kasım ayında meyve verdi
Son Dakika Güncel (Özel) Dut ağacı yapılan aşılamayla Kasım ayında meyve verdi - Son Dakika

(Özel) Dut ağacı yapılan aşılamayla Kasım ayında meyve verdi

6 saat önce

Kartal'da bir serada, yabani dut ağacına yapılan aşı ile Kasım ayında meyve vermesi sağlandı.

(Özel) Dut ağacı yapılan aşılamayla Kasım ayında meyve verdi, System.String[]

Kartal'da bir serada, yabani dut ağacına yapılan aşı ile Kasım ayında meyve vermesi sağlandı.


Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı Yakacık Serası'nda, yabani dut ağacına yapılan sürgün göz aşısı ile Kasım ayında Avustralya dutu elde edildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince deneme amacıyla gerçekleştirilen aşılama işlemi başarılı sonuçlandı ve dut ağacı, aşılamadan 15 gün sonra meyve vermeye başladı.


Normalde Haziran ayından sonra meyve vermeyen dut ağacının Kasım ayında hem de açık alanda bulunmasına rağmen meyve veriyor olması ise dut ağacını, serayı ziyaret eden vatandaşların ilgi odağı haline getirdi.


"15 günde bir ürün alıyoruz"


Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Deniz Karaca, Kasım ayında bile dut ağacından meyve elde edilmesini; aşıların sağlıklı yapılması, ağacın bakımının aralıksız devam etmesi ve sıcak giden hava koşullarına bağlıyor.


Karaca, doğru yapılan aşılama sayesinde üründen 15 günde bir meyve aldıklarını ifade ederek, "Kartal Belediyesi olarak yeşil alan kazanım çalışmalarımız bulunmakta. Bunların yanında, biz kullandığımız bitkisel materyallerin üretimiyle ilgili çalışmalar yapmaktayız. Burada gördüğümüz dut ağacı üzerinde de aşılama teknikleri kullanarak yetiştiricilik yapmaktayız. Bunun yanında sıcakların doğru gitmesi normalde bu bitkinin yılda iki kere ürün verecekken bizim doğru sulama, bakım budama, gübreleme ihtiyaçlarını doğru uygulamamız ile birlikte 15 günde bir ürün alır hale getirdik bitkimizi" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi, Yakacık, Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:09 Kaynak: İHA
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