Özel düzenek ile hint keneviri yetiştiren bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Özel düzenek ile hint keneviri yetiştiren bir kişi tutuklandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde evinde kurduğu düzenek ile hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan A.Ç.H. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde evinde kurduğu düzenek ile hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan A.Ç.H. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Edremit ilçesinde bir apartman dairesine düzenlenen baskında saksıya dikilmiş 19 kök Hint keneviri bitkisi, 139 gram esrar ile kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan özel düzenek ile aparatlar ele geçirilmişti. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan ve sorgusunun ardından Edremit Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen A.Ç.H. gönderildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 05:51 Kaynak: İHA
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