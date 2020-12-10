Özel düzenek kurup, kenevir yetiştirilen eve operasyon - Son Dakika

Özel düzenek kurup, kenevir yetiştirilen eve operasyon

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda evinin odasında özel düzenek kurarak Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda evinin odasında özel düzenek kurarak Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.C. (36) isimli şüphelinin H.Ç.'ye uyuşturucu madde sattığı tespit etmesi üzerine harekete geçti. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası uyuşturucu ticareti yapan M.C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda ise özel düzenek kurulanarak saksılarda yetiştirilen 11 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANTALYA

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