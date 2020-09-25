Özel düzenekle 17 kişinin ATM'den parasını çaldılar - Son Dakika

Özel düzenekle 17 kişinin ATM'den parasını çaldılar

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir ATM'ye düzenek yerleştiren 4 zanlı, ilçede birçok vatandaşın banka kartlarını kopyalayarak 17 şahsın paralarını çekti. Bu yöntemle daha önce başka illerde yaptıkları tespit edildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir ATM'ye düzenek yerleştiren 4 zanlı, ilçedeki birçok kişinin bilgilerini kopyaladılar. Zanlılar bilgilerini kopyaladığı 17 şahsın paralarını bu yöntemle çalarak ortalıktan kayboldu. Emniyetin çalışmaları üzerine kimlikleri tespit edilen şahıslar Kırıkkale'de yakalandılar.

Edinilen bilgiye göre, 4 şahıs 07 Eylül Pazartesi günü Merzifon'da bir ATM'ye yerleştirdikleri özel düzenekle ilçede birçok vatandaşın banka kart bilgilerini kopyaladı ve 17 şahsın paralarını çaldı. Yaşanan olay üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kimlik bilgileri tespit edilen 4 şüpheli 21 Eylül Pazartesi günü Kırıkkale'de yakalanarak Merzifon'a getirildi.

AYNI SUÇLARDAN BAŞKA İLLERDE ARANDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Gözaltına alınan şahısların araçlarında yapılan aramada, ATM'lere yerleştirilmek üzere hazırlanan özel düzenek ve içerisinde banka müşterilerine ait bilgiler bulunan dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Ayrıca bu şahısların Erzurum, Tokat, Çorum ve Yozgat illerinde de aynı olaylardan arandıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli E.K., D.A., F.B, ve S.B isimli şahıslar mahkemece tutuklandı.

Özel düzenekle 17 kişinin ATM'den parasını çaldılar

Merzifon, Amasya, Eylül, ATM, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 15:36 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Özel düzenekle 17 kişinin ATM'den parasını çaldılar - Son Dakika

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