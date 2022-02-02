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ÖZEL DÜZENEKLE ÇALIŞTIRDIĞI 6 MOTOSİKLETİ ÇALDI - Son Dakika

ÖZEL DÜZENEKLE ÇALIŞTIRDIĞI 6 MOTOSİKLETİ ÇALDI

02.02.2022 11:50

ADANA'da 6 motosikleti özel düzenekle çalıştırıp çalarak sattığı belirlenen Müslüm G. (36) yakalandı.

ADANA'da 6 motosikleti özel düzenekle çalıştırıp çalarak sattığı belirlenen Müslüm G. (36) yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, motosikletleri çalınan 6 kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bir şüphelinin özel bir düzenek ile motosikletleri düz kontak yaparak çalıştırdığını tespit etti. Hırsızlık anları ise güvenli kamerasına yansıdı. Şüphelinin hırsızlık ve tehdit suçlarından çok sayıda kaydı olduğu belirlenen Müslüm G. olduğunu saptadı.

Polis, şüpheli Müslüm G.?nin kentteki ağabeyini ziyaret etmek için Şanlıurfa'dan geldiğini tespit etti. Ağabeyinin adresine yapılan baskında Müslüm G. yakalandı. Evde yapılan aramalarda ise çalınan motosikletler bulunamadı. Emniyete götürülen Müslüm G.?nin, çaldığı motosikletleri sattığı ve bu parayla da uyuşturucu aldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Müslüm G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖZEL DÜZENEKLE ÇALIŞTIRDIĞI 6 MOTOSİKLETİ ÇALDI
ÖZEL DÜZENEKLE ÇALIŞTIRDIĞI 6 MOTOSİKLETİ ÇALDI
ÖZEL DÜZENEKLE ÇALIŞTIRDIĞI 6 MOTOSİKLETİ ÇALDI

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Müslüm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖZEL DÜZENEKLE ÇALIŞTIRDIĞI 6 MOTOSİKLETİ ÇALDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÖZEL DÜZENEKLE ÇALIŞTIRDIĞI 6 MOTOSİKLETİ ÇALDI - Son Dakika
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