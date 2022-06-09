Özel düzenekle evde uyuşturucu imal eden şahıslara operasyon - Son Dakika
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Özel düzenekle evde uyuşturucu imal eden şahıslara operasyon

09.06.2022 21:26

Özel düzenekle evde uyuşturucu imal eden şahıslara operasyon Çekmeköy'de uyuşturucu madde imal ve ticari yapan şahıslara yönelik, farklı mahallelerdeki iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel düzenekle evde uyuşturucu imal eden şahıslara operasyon

İSTANBUL - Çekmeköy'de uyuşturucu madde imal ve ticari yapan şahıslara yönelik, farklı mahallelerdeki iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon yapılan evde uyuşturucu madde üretmek için led ışıklı özel düzenek kurulduğu görüldü. Operasyonlarda 4 kişi yakalandı.

Çekmeköy ilçesinde iki mahallede bulunan 2 ayrı ikamet adresinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığına yönelik elde edilen bilgiler üzerine polis harekete geçti. 5 Haziran Pazar günü saat 13.00 sıralarında belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda M.Y., G.D., M.Ö. ve M.A. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

İkamet adreslerinde yapılan incelemelerde narkotik madde imalatı için led ışıklı özel bir düzenek kurulduğu belirlendi. Arama çalışmalarında ise; 9 adet satışa hazır halde hint keneviri, 28 adet köpük bardaklarda yetiştirilen hint keneviri, 3 adet özel düzenek içerisinde yetiştirilen hint keneviri, 111 adet kenevir tohumu, 0,69 gr. narkotik madde ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Yakalanan şüpheli şahıslar, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 06 Haziran tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

Özel düzenekle evde uyuşturucu imal eden şahıslara operasyon
Özel düzenekle evde uyuşturucu imal eden şahıslara operasyon
Özel düzenekle evde uyuşturucu imal eden şahıslara operasyon
Özel düzenekle evde uyuşturucu imal eden şahıslara operasyon
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Kaynak: İHA

Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Özel düzenekle evde uyuşturucu imal eden şahıslara operasyon - Son Dakika

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