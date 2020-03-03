Özel düzenekli çantayla mağazadan hırsızlık yapan 6 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özel düzenekli çantayla mağazadan hırsızlık yapan 6 kişi yakalandı - Son Dakika

Özel düzenekli çantayla mağazadan hırsızlık yapan 6 kişi yakalandı

6 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ve Başiskele ilçelerinde bulunan alışveriş merkezlerindeki mağazalardan özel düzenekli çantayla kıyafet çaldıkları iddia edilen yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Özel düzenekli çantayla mağazadan hırsızlık yapan 6 kişi yakalandı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ve Başiskele ilçelerinde bulunan alışveriş merkezlerindeki mağazalardan özel düzenekli çantayla kıyafet çaldıkları iddia edilen yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentteki alışveriş merkezlerinden kıyafet çalındığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelileri tespit etti.

Şüphelilerin kaldıkları lüks otele operasyon düzenleyen ekipler, Azerbaycan uyruklu E.İ, N.İ, S.V, J.J, E,M. ve Gürcistan uyruklu V.K'yi gözaltına aldı.

Zanlıların aracında yapılan aramada, çok sayıda kıyafet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin mağazalardan özel düzenekli çantayla yaklaşık 100 bin lira değerinde kıyafet çaldıkları öğrenildi.

Özel düzenekli çanta sayesinde mağazalarda bulunan alarm sistemlerinin çıkış noktalarında çalmadığı, şüphelilerin bu sayede bölgeden hemen ayrıldığı belirlendi.

Öte yandan ele geçirilen kıyafetler, mağazalara teslim edildi.

Başiskele, Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:02 Kaynak: AA
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