(Özel) E-5 karayolunda 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) E-5 karayolunda 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı - Son Dakika

(Özel) E-5 karayolunda 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

18 dakika önce

5 karayolu Kartal mevkisinde 3 aracın birbirine girmesiyle zincirleme kaza meydana geldi.

(Özel) E-5 karayolunda 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı, System.String[]

E-5 karayolu Kartal mevkisinde 3 aracın birbirine girmesiyle zincirleme kaza meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.


E-5 karayolu Kartal mevkisinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, yolda ilerleyen bir araç sürücüsü, trafiğin yoğun olduğu anda frene basarak aracını yavaşlattı. Fakat arkadan gelen bir araç frene bassa da duramayarak önündeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan aracın da önündeki araca çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazada bir sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar, çekiciyle yoldan çekildi.


Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan vatandaş, "Yol birden durunca biz öndeki aracı takip ediyorduk. Arkadaki takip mesafesini koruyamadı. Önündeki araca vurunca zincirleme kaza meydana geldi" dedi. - İSTANBUL

Kartal, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Portekizli motosikletçi Gonçalves, Dakar Rallisi'nde öldü
Zeytin toplamaya giden kadın, devrilen traktörden düşerek hayatını kaybetti Avrupa ülkesinde bomba paniği! Tam 14 bin kişi tahliye edildi Temizlik işçilerinin korku dolu gecesi! Korkunç manzarayı gördüler, polise haber verdiler

Son Dakika Haberleri
09:37 Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması... - Son Dakika Haber
09:36 Büfeden hırsızlık yapan 2 şüpheli kaçamadan yakalandı - Son Dakika Haber
09:35 İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de, KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu başlatıldı. - Son Dakika Haber
09:32 IKBY'den Hizbullah lideri Nasrallah'a: "Korkudan yıllardır sığınaklarda yaşıyorsun" - Son Dakika Haber
09:25 (Özel) E-5 karayolunda 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı - Son Dakika Haber
09:15 Tanrı Dağları'nda uluyan vekil, Sağlık Bakanı'na küfür ettiği videoya açıklık getirdi - Son Dakika Haber
08:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa Vakfı'nı ziyaret etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 09:43:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel) E-5 karayolunda 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]