Son Dakika Haberleri: (Özel) E-5 karayolunda motosikletli gencin trafikte attığı torpil otobüsün altında patladı
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) E-5 karayolunda motosikletli gencin trafikte attığı torpil otobüsün altında patladı

(Özel) E-5 karayolunda motosikletli gencin trafikte attığı torpil otobüsün altında patladı

32 dakika önce

5 karayolunda genç bir sürücü, yol kenarında durduğu esnada şakalaşmak için yaktığı bir torpili, kendisinden kaçan arkadaşının üstüne attı.

(Özel) E-5 karayolunda motosikletli gencin trafikte attığı torpil otobüsün altında patladı, System.String[]

E-5 karayolunda genç bir sürücü, yol kenarında durduğu esnada şakalaşmak için yaktığı bir torpili, kendisinden kaçan arkadaşının üstüne attı. Torpil o esnada yoldan geçen halk otobüsünün altında patlarken genç, ikinci torpili ise egzozda patlattı. Korku dolu o anlar kask kamerasına yansıdı.


İstanbul E-5 karayolunda Çağlayan mevkisinde 3 motosikletli, Edirne istikametine doğru seyretmeye başladı. Sürücülerden biri arkadaşlarına yorulduğunu iddia ederek yol kenarında durdu. Ardından motosikletli genç arkadaşını korkutmak için cebinden torpil çıkarttı. Gencin torpili yaktığını gören arkadaşı ise koşarak kaçmaya başladı. O esnada ise genç çakmakla saniyelerce torpili yakmaya çalıştı. Korkudan bariyerlerin diğer yanına kaçan arkadaşı ise onu kovalamaya başladı.


Torpili hem otobüse attı hem de egzozda patlattı


Motosikletli genç bir süre sonra çakmakla yaktığı torpili peşinden koştuğu arkadaşına doğru fırlattı. Karayoluna düşen torpil o esnada geçen halk otobüsünün altında patladı. Şaka uğruna yürekleri ağza getiren o genç, ardından da diğer bir torpili ise motosikletinin egzozunda yakarak patlattı. E-5 karayolunda bu şekilde eğlenen genç, arkadaşlarının "polis geliyor" uyarısına rağmen üçüncü bir torpili de yakmaya çalıştı. Tüm bunları yaparken kahkahalara boğulan genç ve arkadaşları o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı. - İSTANBUL

Çağlayan, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:18 Kaynak: İHA
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