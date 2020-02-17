(Özel) E-5'te geri geri giden araçlar bu kadarına pes dedirtti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) E-5'te geri geri giden araçlar bu kadarına pes dedirtti - Son Dakika

(Özel) E-5'te geri geri giden araçlar bu kadarına pes dedirtti

7 saat önce

İstanbul'da akşam iş dönüşü yoğun trafikten kaçmaya çalışan bazı uyanık sürücüler trafiği tehlikeye sokarak Küçükçekmece Kavşağı bağlantı yolundan geri geri giderek E-5'e bağlanmaya yıllardır devam ediyor.

(Özel) E-5'te geri geri giden araçlar bu kadarına pes dedirtti, System.String[]

İstanbul'da akşam iş dönüşü yoğun trafikten kaçmaya çalışan bazı uyanık sürücüler trafiği tehlikeye sokarak Küçükçekmece Kavşağı bağlantı yolundan geri geri giderek E-5'e bağlanmaya yıllardır devam ediyor.


Trafik sıkışıklığından kurtulmaya çalışan bazı trafik magandaları trafik kurallarını hiçe sayarak E-5 Otoyolu Küçükçekmece Kavşağı Bağlantı yolunda geri geri gidiyorlar. 20 Kasım 2018 tarihinde İhlas Haber Ajansı'nın gündeme getirdiği haber sonrasında 2-3 gün boyunca polis ekipleri bağlantı yolunda durup ceza yazdı. Polis ekipleri bağlantı yoluna gelmedikleri zaman araç sürücüleri yine aynı şekilde geri geri giderek trafiği tehlikeye atmaya devam etti. Dörtlülerini yakarak bağlantı yolundan geri geri gelmeye çalışan araç sürücüleri ise uzun süre, bağlantı yoluna girmek isteyen araçlara izin vermiyor. Bağlantı yolundan içeri girmek isteyen araç sürücüleri uzun süre araçların geri geri gitmesinden oluşan konvoyun bitmesini bekliyor. Geri geri gelen araçlara korna ve ikaz ışıkları ile uyarıda bulunan araç sürücüleri çoğu zaman bağlantı yolundan girmekten vazgeçiyor. - İSTANBUL

Küçükçekmece, İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda taksiler için yeni dönem! "En Taksi" uygulaması hayata geçirildi
Organ ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere operasyon kamerada Ekmeğe zam yapmayan İmamoğlu'na Fırıncılar Federasyonu'ndan ilginç tepki: Ekmek üstünden siyaset yapmak yanlıştır Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Son Dakika Haberleri
15:55 Mehmet Öncü, yeni klibini çıkarmaya hazırlanıyor
15:53 Danla Bilic, Survivor'da yarışan arkadaşına sesini yükselten Yasin Obuz'a tepki gösterdi
15:41 Hadise, kendisini silen Aslı Enver'e cevap verdi!
15:16 Oyuncu Erkan Kolçak Köstengil, bebeğine koyacağı ismi açıkladı
13:59 Megastar Tarkan'dan Monte Carlo'da muhteşem konser

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 16:51:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel) E-5'te geri geri giden araçlar bu kadarına pes dedirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]