Son Dakika Haberleri: (Özel) E-5'te kadın sürücüyü gözyaşlarına boğan zincirleme kaza
Son Dakika 3. Sayfa Haber

(Özel) E-5'te kadın sürücüyü gözyaşlarına boğan zincirleme kaza

1 saat önce

5 Karayolu Kaynarca mevki'inde seyir halinde olan kadın sürücü hızını alamayarak önünde ilerleyen araca çarptı.

(Özel) E-5'te kadın sürücüyü gözyaşlarına boğan zincirleme kaza, System.String[]
E-5 Karayolu Kaynarca mevki'inde seyir halinde olan kadın sürücü hızını alamayarak önünde ilerleyen araca çarptı. Arkadan gelen aracın da kadın sürücünün aracına çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya sebebiyet veren kadın sürücü kazanın şokuyla gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, E-5 karayolu Tuzla istikameti Kaynarca mevki'inde geçtiğimiz gün meydana geldi. Yolda seyir halinde olan araç sürücüsü Özlem Bayram, hızını alamayarak önünde ilerleyen Tahsin Güven kontrolündeki araca çarptı. Arkadan gelen Cahit Şen'in de önündeki araca çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazanın şokunu yaşayan Özlem Bayram, kendisini teselli eden arkadaşına sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Sürücüler kazayı hafif sıyrıklarla kazayı atlatırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yolda kalan araçların çekici ile yoldan alınmasıyla trafik normale döndü.

Araç sürücüsü Tahsin Güven olay hakkında, "Ben seyir ederken yolda, abla da geldi hızını alamadı bana vurdu. Mesafe kısaydı. 3 araç birbirine girdi" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:47 Kaynak: İHA
Kaynarca, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polise pala ile saldıran sürücü, sopalarla dövüldü Uyuşturucu satıcıları arasında oğlunu gören anne yere yığıldı Korkunç kazada metrelerce savrulan genç kız, yolun ortasında acı içinde kıvrandı 10 saatlik ameliyat sona erdi! Berfin'den sevindirici haber geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 11:36:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Özel) E-5'te kadın sürücüyü gözyaşlarına boğan zincirleme kaza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]