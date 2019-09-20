(Özel) E-5'te yağmur kazası: 6 araç birbirine girdi

Yağmur nedeniyle kayganlaşan E-5 karayolu Kozyatağı mevkisinde 6 araç birbirine girdi. Araçlarda yaralanan olmazken karayolunun Ankara gidiş istikametinde trafik durma noktasına geldi.



İstanbul'da günler öncesinden beklenen yağmur başladı. Yağmurun başladığı ilk dakikalarda hafif yağış nedeniyle yollarda kayganlaşma meydana geldi. E-5 karayolu üzerinde seyreden bir otomobilin kontrolden çıkarak kendi etrafında dönmeye başlaması sonucu, toplam 6 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan olmazken olay yerine gelen trafik polisi güvenlik önlemleri aldı. Kazanın yaşandığı noktadan başlamak üzere E-5 karayolu Ankara gidiş istikametinde trafik durma noktasına geldi.



Kazaya karışan sürücülerden biri, "Beyaz araç frene basıp önümüze dönünce, hepimiz birbirimize çarptık. Normal trafik akışı 50-60 kilometre hızındaydı. 6 araç karıştı. Ama çok şükür yaralanan yok" diye konuştu. - İSTANBUL