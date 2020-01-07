(Özel) E-5 üzerinde benzini biten araç kazaya sebep oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) E-5 üzerinde benzini biten araç kazaya sebep oldu - Son Dakika

(Özel) E-5 üzerinde benzini biten araç kazaya sebep oldu

6 saat önce

Beylikdüzü E-5'te seyir halindeki bir araç, benzini bitince kazaya sebep oldu.

(Özel) E-5 üzerinde benzini biten araç kazaya sebep oldu, System.String[]

Beylikdüzü E-5'te seyir halindeki bir araç, benzini bitince kazaya sebep oldu. 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, saat 15: 00 sıralarında Beylikdüzü E-5'te yaşandı. Büyükçekmece yönüne seyreden bir araç, benzinin bitmesi yüzünden yol üzerinde durmak zorunda kaldı. Aracın durduğunu fark eden kamyon sürücüsü, yavaşlayarak sol şeride geçmek istedi. Bu sırada arkalarından gelen 55 PR 494 plakalı araç, yolların kaygan olmasından dolayı fren yapmasına rağmen duramayarak kamyonun altına girdi.


Araç içinde bulunan 3 kişi yaralanarak çevrede bulunan bir mobilya mağazasına sığındı. Yaralıların olduğunu gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vatandaşlara ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Beylikdüzü, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:15 Kaynak: İHA
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